世足賽全球商機 層層剖析 黑馬股一手抓

【文／阮文非】

全球籠罩在新冠疫情的陰霾中已近3年，這次年底在卡達舉辦的世界盃足球賽，無異是重新燃起全世界的熱情，事實上，這4年一度的體壇盛事總會創造龐大商機並左右金融市場走勢。尤其卡達為這賽事竟然砸下2200億美元來興建賽事場地與基礎建設等工程，成為市場的矚目焦點。

世界盃魔咒令人慌

但本屆情況跟過去有點不同。過去賽事都是在夏季舉行，但卡達位於中東，夏季氣溫最高可達攝氏50度以上，並不適合舉行運動量劇烈的足球賽，因此特例改在冬季舉行，勢必影響到歐洲各大足球聯賽的賽事。

過去一直有所謂世界盃魔咒，即賽事進行期間的全球股市往往成交量低和易跌難漲。今年來全球股市已因聯準會等積極升息而走弱，並且跌勢沒停止跡象，外界又普遍看壞下半年全球經濟陷入衰退，現在再加上魔咒，更令投資人惶恐不安。

儘管外界擔心新冠肺炎疫情進入冬季後會變嚴重，但國際足協（FIFA）表示距離賽事開打不到100天，卡達世界盃賽事64場賽事的總門票300萬張裡，已賣出245萬張，其中巴西隊賽事門票最搶手。

目前估計有140萬球迷到卡達觀賽。為應付大量球迷湧入和觀光需求，隨著解除防疫限制，杜拜機場上半年旅客量近2800萬人，相當於疫前水準7成，預估年底賽事前後的航空交通量飆增。

預計湧入大量遊客

卡達航空（Qatar Airways）早在5月就宣布跟中東地區的航空公司合作加強載客量能，去年會計年度淨利逾15億美元創新高，在世界盃加持下將可望再創佳績。這對全球航空業來說絕對是正面利多，也反映航空需求在持續回升當中。

有人就有住房需求，訂房網站Airbnb顯示世界盃期間，全部卡達住宿的平均1個月住宿費將近7.3萬美元，是9月均價略高3.4萬美元的逾2倍。BaytTravels共同創辦人莫塞（Ramy Morsy）指這次的世界盃賽事已對住宿費用引發骨牌效應。

這骨牌效應絕不僅限於卡達，因為FIFA估計本屆賽事的全球觀眾人數將達50億人再創新高紀錄，超過上一屆俄羅斯世界盃觀眾35億人。以目前全球人口逾77.5億人計算，50億人等，相當於全世界3分之2的人都在看。