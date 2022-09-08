快訊

不斷更新／白金漢宮證實英女王身體欠安 王室要員飛奔探視

傳英女王4名子女與長孫全到場陪伴 王室編輯：情況有些嚴重

獨／BA.5疫情再起 清冠一號9月15日起全面限縮公費對象

世足賽全球商機 層層剖析 黑馬股一手抓

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／阮文非】

全球籠罩在新冠疫情的陰霾中已近3年，這次年底在卡達舉辦的世界盃足球賽，無異是重新燃起全世界的熱情，事實上，這4年一度的體壇盛事總會創造龐大商機並左右金融市場走勢。尤其卡達為這賽事竟然砸下2200億美元來興建賽事場地與基礎建設等工程，成為市場的矚目焦點。

世界盃魔咒令人慌

但本屆情況跟過去有點不同。過去賽事都是在夏季舉行，但卡達位於中東，夏季氣溫最高可達攝氏50度以上，並不適合舉行運動量劇烈的足球賽，因此特例改在冬季舉行，勢必影響到歐洲各大足球聯賽的賽事。

過去一直有所謂世界盃魔咒，即賽事進行期間的全球股市往往成交量低和易跌難漲。今年來全球股市已因聯準會等積極升息而走弱，並且跌勢沒停止跡象，外界又普遍看壞下半年全球經濟陷入衰退，現在再加上魔咒，更令投資人惶恐不安。

儘管外界擔心新冠肺炎疫情進入冬季後會變嚴重，但國際足協（FIFA）表示距離賽事開打不到100天，卡達世界盃賽事64場賽事的總門票300萬張裡，已賣出245萬張，其中巴西隊賽事門票最搶手。

目前估計有140萬球迷到卡達觀賽。為應付大量球迷湧入和觀光需求，隨著解除防疫限制，杜拜機場上半年旅客量近2800萬人，相當於疫前水準7成，預估年底賽事前後的航空交通量飆增。

預計湧入大量遊客

卡達航空（Qatar Airways）早在5月就宣布跟中東地區的航空公司合作加強載客量能，去年會計年度淨利逾15億美元創新高，在世界盃加持下將可望再創佳績。這對全球航空業來說絕對是正面利多，也反映航空需求在持續回升當中。

有人就有住房需求，訂房網站Airbnb顯示世界盃期間，全部卡達住宿的平均1個月住宿費將近7.3萬美元，是9月均價略高3.4萬美元的逾2倍。BaytTravels共同創辦人莫塞（Ramy Morsy）指這次的世界盃賽事已對住宿費用引發骨牌效應。

這骨牌效應絕不僅限於卡達，因為FIFA估計本屆賽事的全球觀眾人數將達50億人再創新高紀錄，超過上一屆俄羅斯世界盃觀眾35億人。以目前全球人口逾77.5億人計算，50億人等，相當於全世界3分之2的人都在看。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/9/8 No.1318】世足賽全球商機 層層剖析 黑馬股一手抓，想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

延伸閱讀

足球／卡達2022世足賽嚴格限酒 球迷買酒要抓準時間

貝克漢盛讚卡達是「完美」旅遊點 遭人權運動人士痛批

U18亞青男籃／雙槍扮「打卡」英雄 中華隊留第7名

U18亞青男籃／首戰告捷！中華隊點點開花大勝卡達

相關新聞

MIH電動車題材開跑 眾所期待 概念股誰來電？

鴻海首次開放預購Luxgen純電休旅n7，端出不到百萬元就可輕鬆入主的震撼價，不僅市場預購狀況非常熱烈，也讓市場開始關愛MIH題材概念股，到底哪些族群最值得您留意？

世足賽全球商機 層層剖析 黑馬股一手抓

全球瘋世足，你也是嗎？這次卡達世足賽將為全球帶來多少商機？哪些產業將因此受惠？在台股進入題材大輪動階段，跟著專家的腳步才能從中抓住真正潛力黑馬。本次特別企畫專題，將分門別類、層層剖析，冀望帶領投資人提早掌握布局先機。 世足賽商機國際市場篇》世界盃魔咒，這次會發威嗎？ 世足賽商機電子篇》面板、網通、電信各就各位 世足賽商機非電篇》運動、觀光、餐飲摩拳擦掌

合約負債投資學 從現金流量找穩健績優股

在面對不確定因素眾多的投資環境，華爾街大咖們的作法是，積極找尋未來現金流量較為充沛的公司來做投資，在台股中，想找到具備同樣條件的股票，投資人可從財報的合約負債項目下手。

集團作帳提早發動！3大陣營成員股臥虎藏龍

近期台股跌跌不休，但有些集團股相當抗跌，似乎各具題材，有的股價低到母公司看不下去，自己進場護盤！今年哪些集團股行情特別有看頭？專家建議3大集團陣營可以留意。

存股領息再進化！從ETF規模發現投資趨勢

在高通膨、經濟可能陷入衰退疑慮的大環境下，不少投資人選擇被動性的操作ETF，透過ETF的跨市場配置來打造自己的投資組合，在這樣的新型態投資模式下，哪些ETF最受投資人青睞？

大咖藏寶圖 市場有力人士都在買什麼？！

股神巴菲特大買西方石油，為什麼？索羅斯近期買進特斯拉與蘋果，又是為什麼？還有國安基金、8大行庫他們最近又在買什麼？這些投資動作的背後所交織出來的脈絡，是投資人想要在未來獲利的重要關鍵，本單元專家將拆解市場有力人士、大咖們的想法，歸納他們的進出動作與目標，為你拼湊出一張完整的大咖藏寶圖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。