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Q3作帳險中求勝 運用投本比跟著投信拚業績

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／陳威良】

時序來到9月，又將揭幕投信季底作帳大戲！每逢季底，投信基金經理人總是為了績效使出渾身解數拚搏，然而這回第3季作帳，可能必須在不確定的變數中險中求勝，因為在各種利空風暴籠罩下，年初以來絕大多數基金都陷入負報酬的困窘；好不容易大盤才走出泥沼、收復季線，不過產業走衰、庫存去化的疑慮仍揮之不去，現在拚績效也只好且戰且走，保持靈活。

中小型股表現較突出

所幸投信擅長的主戰場─中小型股，近期表現熱力四射，櫃買指數更領先大盤突破半年線，觀察整體投信股票型基金的持股比率，已由7月初最低79.83%，慢慢增加至84.61%，表示投信確實開始回補持股，對照以往常態性持股比率超過9成，顯然目前可加碼的銀彈仍十分充沛，只要誰能在第3季先衝刺突圍，幾乎等於提前獲得晉級全年總決賽的資格。

投資朋友們場外看戲不如趕緊搭上順風車，本季作帳行情絕對不容錯過。

通常來說，大家追蹤投信籌碼，最常看的指標不外乎買超張數或買超金額，但這慣例的實用性應該被重新檢視。如果以過去1個月投信買超金額的排序來看，買超最多的個股是護國神山台積電（2330），可是股價表現卻持平；買超第2多的是電子績優生台達電（2308），股價也僅小漲3.88%。

甚至再往下看，其實買超前20名標的之中，近1個月漲幅達2位數以上者，只有5檔個股，分別是智邦（2345）、元太（8069）、南電（8046）、中美晶（5483）和創意（3443），這5家公司股本最小的是創意的13億元，最大的是元太的114億元，相對而言，股本都算中小型。

外資動向仍會是關鍵

由此可知，即使投信重金部署大買，股價未必能正向表現，進一步分析有2個主要原因：第1，能影響大型股走勢的主力絕對還是外資，然而外資賣超不止，當然會直接削弱投信買盤的力道。

第2，投信買賣超的統計是包括主動基金和被動操作的ETF，當散戶踴躍買進元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）等人氣ETF時，投信就必須持續進場加碼指數成分股，但這與是否看好該個股的後市表現無關。所以，若是參考投信買超張數或金額排行時，建議只要專注在股本100億元以下公司即可。

以上述的5家公司而言，投信對智邦的持股比率約為5%、並不算特別高，所以仍有繼續加碼空間，且平均布局成本在282元上下，與目前市價接近，因此逢回布局勝算高，有滿大機會可搭上季底作帳便車。

完整內容請見《非凡商業周刊》2022/9/2 No.1317】大咖藏寶圖 市場有力人士都在買什麼？！，想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

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