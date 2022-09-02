車電股錢途遠大 需求爆發 概念股把握機會上車

【文／許博傑】

美股車電大廠股價創歷史新高！全球車用感測元件龍頭、功率半導體老三安森美（Onsemi）第2季財報破表，營收年增25%至20.85億美元、再創歷史新高，每股盈餘則年增113%、季增9.8%至1.34美元，也再創歷史新高，除第2季財報亮眼外，下半年展望也相對優於預期。

碳化矽將成未來主流

化合物半導體IDM大廠WolfSpeed看好2023年後碳化矽（SiC）需求，喊出SiC市場有龐大的350億美元商機，並預期2026年營收將較2021年年底提出的21億美元高出30%～40%，WolfSpeed近期股價也回到歷史高檔附近。兩家車電大廠除對未來樂觀外，更不約而同都將擴增SiC產能，以因應未來產業龐大需求，汽車電子可說是今年大部分半導體產品都陷入衰退後的一盞明燈。

從近期國際大廠法說看，SiC市場似乎是未來幾年最大主流，主要在於SiC功率電子是加速電動車時代到來的主要推手，因車廠發現，以SiC MOSFET取代目前的Si IGBT，不僅能大幅縮減電力移轉時的能源損耗，同時也可讓晶片模組尺寸微縮至原本的10分之1，這對電動車性能的提升有相當大助益，且還能達到延長續航里程及縮短充電時間的功效。

市調機構Yole Développement預估，2025年電動車與充電樁應用領域的SiC市場規模將達17.7億美元，約占總體SiC應用市場的70%。此外，另一市調機構TrendForce指出，2025年全球電動車對6吋SiC晶圓需求量將達169萬片，目前全球SiC晶圓總年產量僅約在40萬～60萬片，未來供給將嚴重不足給產業鏈下游基板的需求。

6年複合年增率30.4%

而根據IHS Markit資料，2018年SiC功率元件市場規模約3.9億美元，2019年成長至6.1億美元，預計到2025年SiC功率元件市場規模將可達30億美元，在2019年～2025年這6年SiC的複合年增率將高達30.4%。

台灣的SiC產業在這2年開始有較明顯的投資與成長，主要是SiC基板技術都掌握在國外廠商手裡，加上先前車廠尚未放大應用面，而在電動車崛起加上節能減碳趨勢下，市場也轉為開始專注相關族群，以目前台廠供應鏈看，上游基板有全新（2455）、環球晶（6488）…….等。