生技股飆風再起 市場聚焦 11檔悍將搶眼

【文／林明謙】

在全球股市兵荒馬亂之際，台股實在是太需要穩定的力量，尤其是時間即將進入到9月，也就是第3季的季底作帳行情，台股出現了一支奇兵，那就是生技股。

市場再度聚焦生技股

生技股的確是目前內資較可以著墨的地方之一，因為生技股已經過相當時間的整理，上次大漲時點在2020年3月，當時是合一（4743）領漲，而今年這波是先有藥華藥（6446）強勢表態，然後接下來又是合一接棒領漲，讓生技這個場子逐漸熱了起來，有機會在外資大賣科技股時，成為資金避風港之一。

特別要觀察將在9月5日～7日登場的生技產業策略諮議委員會議（BTC），屆時海內、外生技專家將齊聚一堂，為國內的生技醫藥產業發展做出評估與建議，對產業發展有著重要方向。不過，還是必須要和投資人說明，投資生技股往往是一翻兩瞪眼，有行情的話常常是個大行情，可以走一波逆勢的波段，若沒有行情的話，也終究會隨大盤下來，所以一定要設停損點。以下，筆者僅就盤面上較有量能與人氣的個股來掃瞄其重點題材。

首先來看合一，合一無疑是本次生技股的重要精神指標，有機會帶動整體生技族群資金動能，畢竟整體族群已過2年多的沉澱，有機會讓市場再度聚焦，檢視各公司之題材與新藥進度。

具新藥上市銷售題材

合一在8月20日公告傷口外用乳膏Bonvadis的重大利多，股價立刻從182元附近漲至292元左右，幾乎是呈現連續大漲狀態，由於通過了美國FDA 510（k）醫材實質等同性認定及上市許可，未來除美國外，也可望銷售到其他國家，權利金具有相當的想像空間，且8月23日再公告，合一與中天（上海）共同研發的SNS812廣效性抗新冠病毒小核酸新藥，已向FDA提出一期臨床試驗申請，有機會用來預防、治療並降低新冠病毒的重症情況。