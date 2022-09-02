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美國房市危機再現？小心！泡沫規模恐大於15年前

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／阮文非】

美國聯準會持續積極升息後股市急跌，就連房市也因為房貸利率急升而開始降溫，當陸續出現房貸機構聲請破產後，立即令擔心類似觸發2008年金融海嘯的次貸危機，會否再度重演而引爆新一波金融風暴。

抵押貸款業倒閉潮？

最近美國開始陸續傳出抵押貸款機構聲請破產。6月30日德州的抵押貸款機構First Guaranty Mortgage聲請破產保護後，過沒幾天，紐約州的抵押貸款公司Sprout Mortgage在7月6日宣布倒閉。根據房地美（Freddie Mac）資料，最具代表性的30年期固定房貸利率去年8月還不到3%，但隨後持續攀升，今年6月中最高來到5.81%，是去年8月的逾2倍，即使30年期固定房貸利率後來拉回，但仍高達5.5%。在聯準會表明為對抗通膨而不惜一切要繼續積極升息下，美國房貸利率未來將只會愈走愈高。

房屋貸款利率急升和房價因供不應求而居高不下，已導致有意置業的民眾開始卻步。根據美國抵押貸款銀行協會（MBA）資料，迄8月19日止的房貸申請量較前週下跌1.2%，是繼前一週出現週跌2.3%後連續第2週下跌，若跟去年同期相較，迄8月19日止申請量年跌21%。

至於抵押貸款機構重要營收來源的房貸再融資需求也急降。迄8月19日止的MBA房貸再融資指數，較前週下跌2.8%至609.8點，創22年新低。以此來看，抵押貸款機構破產潮可能正在上演，令人擔心房市會出現15年前房市泡沫爆破後最慘烈狀況。

歷史從不會簡單重演

回顧當年，美國房市從2006年中開始急降溫同時，聯準會連續快速升息，導致次級房貸違約率劇增，讓瘋狂承辦房貸業務的銀行與放款機構嚐到苦頭。但銀行也知道次級房貸風險高，因此把它們包裝成與之連結的房貸抵押擔保證券（MBS）等金融商品賣給全球投資人，為2008年金融海嘯埋下計時炸彈，讓全世界為美國次貸災難埋單。但今天銀行業被主管機關嚴厲監督下，財政健全度早已超出當年許多，而且許多大銀行已減少或不做抵押業務，在勞動市場人力供應緊張下，美國失業率處低檔水準，民眾財務也變得更好，因此已沒有類似當年的次貸問題。但歷史從來不會簡單重演，沒有次貸問題，不代表沒有其他金融問題。房市泡沫就是大家最關心的問題。

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