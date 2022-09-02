大咖藏寶圖 市場有力人士都在買什麼？！

【文／呂漢威】

當投資時序來到了第3季季底的時候，全球股市又因為美國股市的重挫而出現拉回的走勢，為什麼本來有望重回多頭軌道的美國股市，再度出現回檔？

主要原因就是美國通貨膨脹壓力的遲遲未能消退，在Jackson Hole會議之後，美國聯準會主席鮑爾表示出持續捍衛抵抗通膨的決心，雖說抑制高通膨可能會使美國的企業面臨到「痛苦」，但是若未將物價壓低下來，將會對美國經濟造成更多傷害。

通貨膨脹概念股崛起

其實在2022年的年初，美國企業已經明顯感受到通貨膨脹的壓力，這點從2022年第2季全球最賺錢的企業名單就可以看出來。

根據媒體報導，在2020年至2021年疫情爆發的期間，全球最賺錢的公司前10名不是科技業就是投資業，結果到了2022年第2季，全球最賺錢的公司前10名，有5間是石油公司，股神巴菲特的公司波克夏海瑟威在2022年第2季虧損超過400億美元，使得公司獲利排名成為全球第16087名。

因此波克夏海瑟威開始買進與通貨膨脹相關的標的，如西方石油（OXY，Occidental Petroleum）等，而西方石油的股價也沒有讓巴菲特失望，從2022年7月初以來股價還原權值漲跌幅走勢圖來看，漲幅超過20%，所以我們不得不佩服巴菲特選股邏輯與操作策略，能在2022年上半年勇於停損、將公司持股轉往與通貨膨脹相關的股票。整體來說，巴菲特現在買進的就是未來與通貨膨脹息息相關的股票，其中又以能源類股最為顯著。

華爾街大咖操作訣竅

綜觀華爾街的大咖們，能夠在投資市場屹立不搖，並不是倚靠百發百中的選股，因為在股票市場中，難免還是會有失手的時候，最重要的是在失手的時候能夠立即讓自己的投資部位減少虧損並調整。以過去40年的台股產業面來看，在1980年至1990年期間的市場是以金融和資產股為主，在股市大幅跌落之前，手上握有金融資產股的投資人，報酬率都相當不錯。

而在1990年至2000年市場是以網路概念股為主軸，大多數網際網路相關公司的股價，在當下幾乎都是一飛沖天；2000年至2008年當時的股王是太陽能與博弈股，許多人靠著這兩類型的股票，就累積了不少的資產；而2008年迄今主要是以科技股掛帥。