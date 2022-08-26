500元的台積電可以買嗎？用財報公式算出合理股價

【文／孫慶龍】

回顧2022年1月至8月以來的台股走勢，年初在市場認為今年會上2萬點的樂觀氛圍中，台股卻從1月時的最高點18619點開始悄悄滑落，並經歷過去32年以來最慘烈的上半年跌點，7月12日甚至一度跌破萬四，最低來到13982點，波段跌點不僅高達4637點，波段跌幅也達24.9%。

大跌時宜加碼好股

然而就在市場投資人開始認為台股將持續向下跌破萬二、甚至萬一（編按：約10年線）的悲觀氛圍中，行情又在絕望中誕生，大盤指數開始反彈超過1400點。

平心而論，2022年台股出現劇烈波動的走勢，長期追蹤筆者觀點的投資人，相信一點也不意外，今年年初時就定調，2022年的投資趨勢，既不是虎虎生風，也不是虎頭蛇尾，更不是唬爛的一年，而是：不入虎穴，焉得虎子。

欣慰的是，過去兩個多月期間，投資人如果能遵守「不入虎穴，焉得虎子」的投資策略，在台股崩跌之際，勇敢積極加碼潛力好股，即使經歷了上半年的股災，相信目前的股票帳面績效，也開始出現「虧損大幅收斂」、甚至「由虧轉盈」的逆轉勝結果。

整體而言，2022年的台股，將會有兩個對股價產生「下跌」壓力的風暴，上半年是「升息風暴」，下半年是「經濟衰退所引發的庫存風暴」，其影響可以透過一個簡單的財報公式來表達，就是股價=EPS每股稅後淨利×本益比倍數。

升息將下修本益比

假設一家現在EPS為10元的公司，市場願意給與的本益比倍數為10倍，那合理的股價就是100元=10×10，然而美國聯準會啟動快速升息，假設在升息15碼的情境下，對本益比的倍數將產生下修25.2%的影響，換言之，市場原本給與的10倍本益比，將會被下修到7.5倍（編按：四捨五入），而合理的股價也就跟著下調到75元=10×7.5。

此外，倘若未來經濟將出現衰退，勢必會影響一家公司的EPS，假設現在EPS為10元，市場願意給予的本益比倍數為10倍，合理的股價就是100元=10×10，但經濟衰退所伴隨而來的企業獲利下降，EPS在假設打8折，下修20%的前提下，合理股價也就會跟著下調到80元=8×10。