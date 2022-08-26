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代工 相似藥拚新局 有夢也有獲利 生技逆襲

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／黃靖哲】

國安基金從13928點護盤長達1個半月，大盤指數衝過季線，最高點數大漲了1547點。然而就在台股衝上季線之後，虛擬市場的比特幣8月20日卻突然反向大跌7%，回頭摜破21000美元重要關卡，加上台股本波反彈，量能與融資遲遲未能放大，隱含了抵達季線之後進入整理的可能性。

在季線持續向下的狀況下，加上電子股仍有高庫存等待消化的利空，生技股反而異軍突起，本週突然又成為法人與市場追逐的標的。

生技展7月才剛過，此時生技股的崛起，是基本面相關因素推高股價？或是技術面上短線客的追逐？在電子權值股進入整理下，投資人是否可以進場布局生技股呢？

台灣低價藥喜迎利多

答案似乎是肯定的。本次生技展之後，生技股進入了包括生技代工、精準醫療、以及生物相似藥、學名藥發展等新的方向。在美國《藥物定價法案》通過之後，從新藥到原廠藥價格大幅下降。有利低價的生物相似藥與學名藥的發展。其中條文特別提到原廠不可刻意以商業訴訟等方法，阻礙學名藥與生物相似藥的發展。

畢竟美國社會保險相關醫療，大量使用生物相似藥與替代原廠藥，也使得相對低價的台灣製藥與代工的生技產品，有了更多介入市場的機會。

外在還有美國減少對中國製藥上的依賴，對於印度、台灣、韓國等醫學製藥、醫材等，各有不等的受益狀況。當然也使得台灣廠商近期樂觀看待美國市場，持續推出相關藥品送審上市。近期重磅藥物藥華藥（6446）、合一（4743）、美時（1795）相關藥品通過FDA審查上市的大利多，同時也振奮了生技投資市場信心。

加上半年報公布之後，許多生技股半年報獲利亮眼，相較電子股不遑多讓。其中包括明基醫（4116）在併入康科特（6518）之後，獲利大幅增長，上半年每股獲利高達2.75元 。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/8/26 No.1316】綠金時代 想要雙贏 就得站在浪頭上，想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

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代工 相似藥拚新局 有夢也有獲利 生技逆襲

近期生技股的崛起是基本面推高股價？或是短線客的追逐？就基本面來看，的確有樂觀的一面，不過投資前須注意相關風險，特別是在藥證審查與解盲前後，股價往往大幅波動度，風險意識不可少。

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