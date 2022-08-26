中小型股活跳跳 盤面快打旋風 誰漲相犀利？

【文／許博傑】

櫃買指數領先碰半年線！台股法人買盤8月轉向？外資8月以來在集中市場賣超達569億元，然在櫃買市場外資僅賣超7.5億元，而投信8月除了在集中市場買超達285億元以外，在櫃買市場也買超58億元，也就是說，外資、投信近期都不約而同將焦點轉向不占指數空間的中小型股。

中小型股輪動輪漲

從盤面看，在大盤無量陷入震盪的此時，中小型股卻都能維持輪動輪漲的走勢，因此，本文將從法人在櫃買及集中市場買超的中小型股來做探討，到底法人目前聚焦中小型股的理由為何？除了法人買超的個股外，近期盤面也出現許多強勢中小型股甚至妖股，這些強勢股在股價短線漲多後開始放量，甚至吸引大量融券放空，在個股爆大量後的多空到底要如何判斷？而券資比高的族群又該如何操作？都將是本文聚焦的重點。

在經歷上半年的跌勢後，美股與台股都在7月過後陸續展開反彈，對於法人來說，美股的強彈代表的是先前消費性電子產品短線利空已開始鈍化，許多權值股與業績股股價跌深後價值開始浮現，加上上半年許多基金報酬率可以說是慘不忍睹，所以在美股回穩後，投信法人力拚第3季績效開始回補持股。此外，台股目前都處在低量的環境，加上外資今年以來持續賣超，所以，中小型股反而是相對好作價的標的。

外資以業績股為主

以外資買超中小型股方向看，短線大多以業績股為主，當中包括啟碁（6285）、中興電（1513）……等，都是半年報表現亮眼加上下半年展望優異的標的，以產業看，外資最青睞網通、ABF、車電、手機等，主因還是在於外資操作的習性偏重流動性，所以，這些量能較大的中小型股會成為外資買超的方向。

而投信則是偏好10億元上下股本公司，近期重壓的方向在於半導體上游的IP股，包括創意（3443）、力旺（3529）…..等，幾乎囊括檯面上所有的IP股，若以產業看，投信則偏愛高獲利、轉機、半導體、網通等。