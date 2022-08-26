手機雙雄爭霸誰勝出？10檔供應鏈股蓄勢待發

【文／王文良】

過去2年疫情形成WFH（在家工作）風潮電子產品買氣大爆發，人們被迫消費、提早購買。然今年需求急凍，惡性通膨排擠預算，民眾可支配所得大減，企業庫存堆積、成本提高，侵蝕獲利，市場情況大為不同。

勇推新品有新武器？

今年第2季全球手機市場衰退高達9%，多數電子股庫存創新高，第3季全球籠罩巨大通膨陰影，三星卻在8月10日發表兩款全新摺疊手機，緊接著9月蘋果秋季發表會登場，為何手機市占率前兩大品牌（三星22%、蘋果18%）勇敢推出新品，難道是有戰勝通膨與不景氣的新武器？答案是摺疊手機和iPhone 14。

三星與蘋果企業文化截然不同，三星產品設計原創力十足，本著實驗精神勇於開發新技術改變現狀；蘋果通常是等市場接受某項產品後，再融合品牌特色將同性質產品打造得更簡潔俐落、提升外型，製作工藝堪稱藝術。

賈伯斯說：「能當海盜，何必加入海軍？」Sony發明隨身聽，制定MP3高解析音樂標準Hi-Res，卻是蘋果生產iPod將MP3播放器發揚光大；IBM發明第1支智慧型手機，改變全世界是iPhone；任天堂率先將觸控玩法導入掌上型遊樂器，App Store讓蘋果成為世界最大電玩公司，透過訂閱與抽成，遊戲收入超過任天堂、Sony、微軟遊戲銷售總和。

摺疊手機注入新活力

手機市占第1名背後，一線大廠虎視眈眈，隨時準備取而代之，因此三星新品積極度更勝蘋果，摺疊手機進入第4代，有前3次經驗，這次完成度更高，對一攤死水的手機市場注入全新活力。8月17日三星動用500架無人機、超過20名工作人員、準備1個月，在日月潭演出長達15分鐘摺疊手機秀，以活潑生動的方式，詮釋其多變樣貌，造勢成功。

三星最新摺疊手機台灣3大電信業者開放預購頻傳捷報，中華電（2412）預購首日就全部額滿，摺疊手機關鍵吸引力在於（1）方便收納、外型炫麗。（2）無須腳架，自拍無死角。（3）多工作業，雙螢幕追劇回訊同步。

進入4代，三星摺疊手機內、外在同步提升，轉軸體積僅前代一半，外部零件更少，機身更輕薄，對開螢幕享受大畫面；對摺螢幕如同粉餅盒輕巧易收納，對年輕人來說是全新造型有新鮮感，且曾經歷功能型手機的人，其更兼具智慧與實用，翻蓋接電話的畫面充滿了回憶。