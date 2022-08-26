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綠金時代 想要雙贏 就得站在浪頭上

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／張燾】

在資訊時代的崛起下，使鋼鐵重工業曾歷過一段低迷的行情，前景一度不被市場所看好；然隨著綠能的重要性與日俱增，供電設備的身價也隨之水漲船高，讓電機與機械股搭上綠能潮流，搖身一變成為當下最熱門的題材股。

能源需求逐漸提升

目前隨著疫情趨緩，帶動工業與商業活動回溫，在市場對能源的需求提升、供給卻減少下，使得WTI與Brent原油的價格在過去幾個月一度上漲至超越120 美元／桶的水準。

然而，戰爭對能源短缺的衝擊是暫時性的，畢竟各種能源間具有一定的替代性，因此戰爭的爆發加速了各國進行能源自主化的規畫，許多國家為了降低對進口石油的依賴度，採取降低進口能源、加速綠能發展，甚至重啟部分核電的策略，並且近期又在伊朗核協議的進展下，使油價開始從高檔回落，如今已回到90美元附近的水準徘徊。

各國制定的環保能源政策中，拜登所簽署的《降低通膨法案》無疑是其中最重要的一項政策，該法案計畫在2030年前將投入3700億美元用於發展乾淨能源，對太陽能概念股產生最直接的正面影響。

至於台灣部分，政府先前公告了2050年的淨零碳排路徑，規畫2030年前也將投入9000億元新台幣的金額於再生能源，其中氫能源的預算是最高的，達到2100億元。

而太陽能與風電儲能設備也是補助的核心，政府規畫2030年太陽能和離岸風電的裝置容量將分別達到30GW與13GW，較2021年底的7.7GW與1.1GW大幅成長。

推廣綠能刻不容緩

儘管綠能的推廣已成許多國家的當務之急，但短期而言，能源替代的速度仍相對有限，市場對原油仍存在相當的需求。隨著疫情趨緩，交通運輸與工業生產活動對原油的需求量大增，從近期美國原油庫存下滑的跡象也可見一斑。

由於原油開採受到碳中和的影響而使供給相對有限，就中期而言，油價仍有回升至100美元／桶之上的可能性，對相關的塑化族群與原油期貨有正面影響。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/8/26 No.1316】綠金時代 想要雙贏 就得站在浪頭上，想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

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