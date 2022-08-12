採微笑曲線布黃豆ETF 糧食危機避開風險讓通膨加乘

【文／林昌興】

今年可說是多事之秋，經歷了上半年的俄烏戰爭尚未結束、近期出現的台海地緣政治風險又是全球關注的焦點，我們現在面對的市場，除了要對抗物價高漲的通膨危機，接下來可能躲不掉的就是全球的經濟衰退。

農產品進入打底期

畢竟這次通膨的起因就是2020年起聯準會無限量寬鬆的刺激之下造成資金大量流入市場將股市、房市、商品市場看似不回頭的墊高，而美國聯準會主席鮑爾錯估通膨情勢太晚升息，導致全球物價在上半年全面噴出，而我們今天關注的主角農產品經歷了上半年的激情之後，接下來會持續轉為弱勢，還是打底後有機會再創新高呢，想必都是市場關注的重要焦點。

回顧過去歷史，2008年的全球金融風暴因為新興市場國家過度擴張，遇到美國雷曼倒閉後的系統性風險，不但股、債、匯全面崩跌，最後更因為食物短缺問題導致各國限制糧食出口的危機。

而到了2020年的新冠疫情發生後各國進入了各自封城的窘境，在2020年Q1出現了短暫的流動性風險，除了美元之外所有商品都被拋售，加上運輸中斷和物資缺乏、當時也出現各國因為深怕糧食不足，而大量的囤積物資情形，也造成當年度的農糧危機，幸好經過兩年來的逐步解封，加上貨運大幅增加運量，才緩解了物資不足的問題。

戰火連連影響收成

在通膨快速升溫下，工業用的原油和銅、鎳等大宗物資通常會因景氣轉好而率先發動，也因此原油從2020年負油價開始伴隨著經濟好轉連續漲了2年，從負油價來到最高每桶130美元的超高水準，接下來就是金、銀、銅、鐵的工業用金屬大漲，最後點火的就是遇到了不可抗力的俄烏戰爭開打，又出現了全球供應鏈大亂，導致最不容易暴漲暴跌的黃豆、玉米、小麥等農作物也出現了一輪的價格的火爆行情。

這一波的問題點在於烏克蘭與俄羅斯的農產品占比約有全球市場的3成左右，在戰火連連之下，所有農產不但無法持續耕作，造成了今年度穀物收穫量可能會減半的風險，另一方面由於戰事持續，烏克蘭南部的重點港口如奧德薩港，從黑海進出口的穀物也是大幅減少，因此各國也隨之開始出現囤糧的動作。

其中動作最頻繁的就是中國，近年來中國玉米進口量在2019年徘徊在500萬噸以下，來到2020年迅速超過1000萬噸，2021年突然突破2800萬噸，每年呈現倍數級的成長，而這個數字比起過去幾年穩定進口第1名的日本來說（日本大概每年為1500萬～1600萬噸），中國已超過日本和墨西哥，一躍變為世界第1名的玉米進口國。