壽險、銀行回神好轉 下半年可望恢復應有水準

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／蔡明翰】

經濟成長過熱的階段，通常會伴隨著物價的上揚，全球央行皆會陸續以升息的策略加以應對，但升息的階段會使市場資金動能降溫，股市表現多受到壓抑，尤其製造業與消費通路受衝擊相對較大，但金融股的獲利主要來自於存放款的利差與投資收益。

金融跌幅超過1成

而在升息的階段中，存放款的利差將因此而放大，因此升息階段將有利於金融股獲利表現，加上就過去經驗觀察，升息階段雖會使經濟成長放緩，但仍維持成長格局不變，因此金融股在過去升息環境下，多維持強勢震盪向上格局。

但在今年的升息趨勢下，金融股並未轉強，上半年反而轉弱走跌，金融指數跌勢雖低於電子與加權指數，但仍重挫超過1成以上，主要因在歐美疫情高峰之後，通膨快速攀升，但Fed輕忽了通膨的壓力，升息的時間與速度偏慢，加上俄烏戰火延燒，市場擔憂經濟恐有衰退的可能，因此全球股債市皆出現走跌，因此固然金融股存放款利差因升息而擴大，但投資出現大幅虧損，導致金融股整體獲利呈現衰退。

除了投資收益大幅減少，部分保險為主體的金控自第2季起持續面臨防疫保單賠付的問題，壓縮獲利表現。

15家上市櫃金控2022年上半年稅後淨利年減32.8%，整體壽險業6月底淨值1.2555兆元，第2季單季淨值蒸發了9375億元，下降了42%。

其中南山人壽第1季淨值減少達1880億元，居於壽險公司之冠，導致潤泰集團之中的潤泰全（2915）、潤泰新（9945）第1季淨值近乎腰斬，市場預期第2季淨值恐將持續大幅下滑，甚至轉為負數，導致市場恐慌，股價曾因此大幅重挫，後續潤泰雙雄馬上調整會計政策，將拿來出租或以資本增值為目的的不動產，進行重新估價，藉此提高公司淨值，經變動會計政策後，今年第1季淨值將增加124億元，每股淨值101.38元，第2季認列相關資產減損後，潤泰全淨值約40億元，每股淨值約5.73元。

換句話說，潤泰全若無祭出變更會計政策，潤泰全第2季淨值約將是負85億元，將出現下市危機，董事會也通過將辦理現金增資，以改善財務結構，增加公司淨值。南山人壽在6月股東會推舉副董事長尹崇堯接任新一屆董事長，接任後隨即遇上這場淨值危機，但近期尹崇堯證實已收到主管機關同意函，已通過金管會的「考試」，顯示淨值危機解除。

裕隆集團全力支持

此外，銷售高達90萬張防疫保單的新安東京海上產險也帶來沉重財務壓力，導致新安東京海上宣布董事會通過減、增資規畫，將資本額29.9億元大幅減資99.99%，再增資147億元提升公司淨值和現金流，而兩大股東裕隆集團與日本東京海上均宣布支持增資計畫。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/8/12No.1314】衝鋒股拚突圍 中級反彈來了？該買什麼股？，想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

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