車用電池欲小不易 車用占比高概念股優勢足

【文／蘇建豐】

從2020年開始，特斯拉的股價漲幅高達7倍，市值衝上8千億美元大關，大幅度超越全球前5大車廠，代表電動車已經成為車市上的主流，特斯拉確立了電動車大多頭的方向，變成一個必然的趨勢，各國政府也投入大筆金額，積極推動電動車的基礎建設，站在投資的角度上，電動車已經是一個大趨勢方向。

搶搭中國補貼末班車

從附表可以看到，2021年全球電動車銷售量約674萬輛，純電動車約占3分之2，達451萬輛、油電混合車約223萬輛。純電動車2021年在全球汽車市場滲透率為5.9%。

因為2022年是中國新能源汽車補貼的最後一年，補貼金額較去年減少30%，搶搭補貼末班車效應，有望帶動中國電動車（純電動車＋油電混合）銷售量達600萬輛，年成長70%，推動2022年電動車達50%高速成長。

電動車有3大市場，中國、美國和歐洲市場，今年各市場銷量和政策目標的預估值，讀者可詳見附表，簡而言之，全球3大市場合計占全球汽車銷量70%～75%，為汽車銷售主要市場。

中期來說，2030年全球電動車滲透率可達50%，約4500萬輛，其中純電動車約3000萬輛，混合動力車約1500萬輛。長期而言，根據主要國家政策，2035年以後，中國和歐洲的新車將100%生產電動車（包含純電動車／混合動力車），美國預估新車有75%以上為電動車，其餘國家預估平均40%新車皆為電動車，屆時，2035年全球電動車滲透率可達80%。

電池成本將達到4成

電動車跟燃油車最大不同點在於成本與技術面著重的項目不同，燃油車重點在於引擎和底盤等，因此各大車廠都花費相當大的成本在這些項目上面，不過占電動車最大成本的項目卻是電池，這也是特斯拉目前能夠在電動車領域獨領風騷的原因。

電動車的零組件當中，以電池占生產成本最高，達到35%到40%。一輛電動車的電池組價格約為10000美元至12000美元，以35000美元的電動車估算，電池成本的整車占比36%。

電池組電量成為關鍵

研究調查指出，大部分的人對於購買電動車最大的疑慮就是行使距離、CP值、充電時間、充電設備、電池設備的安全等，這些疑慮都跟電池脫不了關係，因此電動車要能夠普及化，電池的技術是最重要的關鍵，所以特斯拉不斷致力於電池技術創新，才能夠在眾多電動車品牌中遙遙領先。