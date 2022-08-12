美中科技戰新回合開打 晶片股牽一髮動全身

【文／阮文非】

美中科技戰早在川普執政時開打，隨著美眾院議長裴洛西這次訪台，加上美國國會通過晶片法案與政府擴大晶片禁令，限制14奈米以下製程輸往中國等，讓外界認為這場科技戰進入新一回合。

全球晶片商要選邊站

美、中在人工智慧、生技和半導體等高科技業搶當世界領袖，尤其晶片業更是當中最重要，因為從智慧手機、家電、汽車、數據中心乃至軍備各個領域全都需要晶片，已成為國家與經濟安全的基礎。

中國多年前提出2025年藍圖，到時國內所需晶片要有7成為本土生產。美國7月底通過晶片法案要以520億美元補貼美國晶片業，其中390億美元鼓勵業界在美國興建新晶圓廠來供應自家市場。當全球前兩大經濟體都要晶片自給自足，美國不斷擴大對中國晶片禁令，中國無所不用其極去拿技術，甚至在裴洛西訪台前醜話說盡，訪台後高調軍演，供應鏈諮詢公司Supply Wisdom創辦人瓦西沙（Atul Vashistha）認為，這顯示中國把國家安全優先於全球合作，因此晶片商最終勢必要選邊站。

曾擔任美國國土安全部副助理部長、現為顧問公司Red Branch執行長的羅森茲威（Paul Rosenzweig）指台海局勢讓企業尤其晶片與科技業者了解到，其跟中國有往來的業務可能承受風險。美國正考慮禁止美國晶片設備出口至中國的記憶晶片生產商，這將衝擊南韓的三星電子與SK海力士等在中國的生產運作。

台韓晶片商傾向美國

鎖定半導體的投資公司NZS Capital分析師巴斯蓋特（Jon Bathgate）認為，在台灣與南韓的晶片大廠可能會因為幾個關鍵因素而站在美國那一邊，雖然美國在晶圓代工上落後亞洲，但其為全球最先進的半導體設計與設備的領袖。巴斯蓋特表示相對於中國，美國擁有大量優勢而成為台、韓晶片商重要的投資與合作對象，尤其美國晶片法案禁止任何取得美國政府補助金的晶片商，在10年內不能擴大與提升在中國的晶片廠運作，不少專家認為，三星電子與SK海力士正在重新考慮美中科技戰下的策略。

像三星電子已在德州砸下170億美元興建晶圓廠，而台積電（2330）也在亞利桑那州投資120億美元蓋廠。巴斯蓋特說，驅使晶片商在美國蓋廠的重大考量，就是能繼續獲得美國市場與科技。有南韓官員透露，韓商有幾個在中國生產晶片的投資案可能被迫放棄。

根據波士頓諮詢顧問集團（BCG）資料，美國占全球80%晶片設計設備、超過一半的核心晶片設計智慧財產權、和約一半晶片生產設備。這表示亞洲晶片業必須依賴美國的設計與硬體，才能生產高科技晶片，且台、韓晶片商的主要大客戶都是美國企業。