衝鋒股拚突圍 中級反彈來了？該買什麼股？
【文／林明謙】
也許一般投資人想都沒有想到，台股居然會藉著裴洛西來台、中共大舉軍演之際，一口氣大漲333點突破「萬五」壓力區，創下波段的反彈高點，但是這在法人的劇本裡可是有的，台股可能會走一個利空出盡盤，並趁著利空來洗盤，這也是不無可能，最好要將每一個重大的事件中性的視為是個「轉折」，而非單純一面倒的以「利空」或「利多」來視之。
那麼問題來了，現在該買什麼標的？是短期搶反彈的？買長期看好的？
裴洛西轉折
多頭就是讓你猜不透
台股既然已經攤牌了，接下來就如逆水行舟、不進則退，一旦市場接到了洗出來的籌碼，通常會頭也不回的續漲，讓賣掉的人想追回來都沒有機會。接下來，就要觀察是不是出現看回不回的走勢，指數通常會沿10日線來上漲，甚至有的還更強勢的沿5日線來上漲，總而言之，指數會快速的脫離「萬五」附近、持續的創波段高點，我們可以拭目以待。
若真的走出這樣子的型態，那麼台股就有機會像南韓股市一樣站上季線、約15400點的位置，然後再伺機挑戰半年線16300點了，美股可是已經到達這位置附近了呢！台股一開始來至「萬五」壓力區時，本來就需要時間拉回整理，剛好碰到了裴洛西這個突發的政治事件，多頭就來個將計就計，趁勢拉回至月線14700點附近來整理，盤中還曾經一度跌破月線、下探14545點，所幸有國安基金在下方護盤，所以台股也沒有跌破太深，並且形成這次的反彈。
中期反彈！
台股有機會目標萬六
如果這次是一波中級的反彈，比照美股4大指數、來至半年線就好，不用像最強勢的日本和印度股市一樣突破年線，這也代表台股有機會來至16000點大關，從波段低點13928點彈個2000點，老實說並不過分，畢竟我們台股可是跌了將近4700點呀！
【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/8/12No.1314】衝鋒股拚突圍 中級反彈來了？該買什麼股？，想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言