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新舊能源世紀之戰 哪些你想不到的黑馬將竄出？

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／李世新】

過去的全球能源一直以來的來源不外乎就是石油、天然氣，而這兩項能源商品過去的價格大多是取決於全球景氣的循環。這一點可以從最近20年的油價走勢股與台股走勢圖來對照，就可以觀察出極高度的正相關（圖1）；要不就是有無發生突發性的國際政治事件，例如過去發生在1973年、1979年、1990年這3次的石油危機。

能源自主加速發展

但不管是哪一種油價的波動都有一個結論，那就是過高（相對而言）的油價會對金融市場、甚至經濟成長造成殺傷力（表1）。偏偏這一次的油價上漲，除了全球經濟經過了2年的大多頭市場推升，還碰到了本世紀以來歐洲最嚴重的軍事衝突—俄烏戰爭。雖然造成油價飆漲的程度不若過去3次的石油危機來得高，但這是因為最近的50年間，美國從過去最大的石油消耗國搖身一變成為最大的石油供應國所致。

飆升的油價、天然氣仍然使得歐洲各主要國家吃不消，再加上交戰兩國的小麥占全球3成的生產量，使得全球原本就因疫情而推高的通膨，再次變成壓垮全球股市的最後一根稻草。也由於這一次的油價上漲，讓原本就為了節能減碳而受到各國重視的再生能源政策，又加了一條「能源自主」的理由，加速發展新能源產業的速度。

減碳環保也是關鍵

從過去的歷史我們可以發現：正常景氣成長所造成的油價大漲，最後終究亦會因為景氣的衰退而造成油價下跌，但如果是非經濟因素造成的油價大漲，之後都會推升當事國家思考解決之道。

就以第1次石油危機為例，讓當時的全球消費者思考是否應該購買更加低油耗的汽車，這使得日本的豐田、本田汽車銷量的上升；第2次的石油危機則造成非OPEC國的增產，例如墨西哥、尼日、委內瑞拉…等國的產油量大幅提高，而美國和挪威也勘探發現了更多的石油資源，這也讓OPEC的影響力逐漸衰落。

現在已經是21世紀，人類的許多技術早已愈來愈進步。就拿石油的開採來說，因為頁岩油開採技術的突破，使得在沒有伊朗的供應之下，仍然讓原油價格壓在120美元以下，這還是在頁岩油占美國單一國家石油總開採量的30%的情況下來計算的。現在人類開始研發替代能源，這並非只是出於「能源自主」的單一理由，還有更多的理由是為了「減碳」的環保概念。

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