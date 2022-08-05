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防疫險衝擊汽車業？中華車、裕隆車增資新安東京海上56億元

Q3贏家游擊戰8策略 美台財報＋7月強棒股透玄機

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／許博傑】

美股7月強彈！在通膨降溫加上市場認為聯準會明年可能開始降息的預期下，美國科技股在7月份走出了今年最亮麗的一段行情，那斯達克指數從6月16日低點10565點，反彈到8月1日高點12499點，波段漲幅達到18.3%；而費城半導體指數從7月5日低點2386點，反彈至8月1日高點3006點，波段漲幅達25.9%。

議題皆集中在8月

在美科技股的強彈帶動，加上國安基金於7月12日晚間宣布進場護盤下，台股也在7月份走出一波千點的反彈行情。在美、台科技股同步反彈後，近期剛好又逢美國超級財報週以及台股的法說加上8月初公布的7月營收，以及8月15日以前公告的半年報，可說是所有議題都集中在8月上旬，從美、台超級財報後可看到什麼樣的新趨勢，而第3季焦點要如何觀察、操作策略又該如何擬定，都將是本文探討的重點。

近期美、台在一連串的半導體與科技股公布財報與展望後，都不約而同的指出了下半年的趨勢，那就是消費性電子產品的庫存調整期需要2～3季，時間快一點在年底，慢一點就到2023年的農曆過年後，最主要的原因就在於先前的通膨已經嚴重影響消費者在3C產品花錢的意願，加上中國近半年封城導致景氣降溫速度過快，所以包括美光、英特爾、高通、聯發科（2454）等4家以手機、電腦為主要產品領域的半導體公司都對於下半年發出預警。

利空而不跌可聚焦

再來就是先前受惠疫情的電商、社群以及串流媒體，也都認為經濟放緩將影響未來一季的收入，並且企業廣告支出將持續減少，所以臉書在近期開始有裁員的動作，不過雖然這些企業都對於下半年看法保守，但上半年股價已經領先大跌反映這些利空來看，第3季反而要開始留意是不是有利空而不跌的現象出現。

畢竟以美國目前的就業市場還是平穩來看，美國經濟要在未來半年大幅衰退的可能性還是相對低，消費者之所以會減少支出主要是因為通膨過高的預期心理，如果8月過後原物料價格不會再向上攀升，那麼消費者的預期心理將會有機會開始轉趨樂觀，屆時消費性電子產品的庫存就有望隨著傳統旺季的到來而去化加速。

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