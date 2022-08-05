科技龍頭挺過黑夜 IC 網通下半年旺季需求可期

【文／邱創學】

台灣科技股今年在飽受全球經濟下行風險衝擊，半導體庫存天數節節高升，因此科技股跌幅頗重，台股也一度由18619點跌至13928點約跌近4700點。

蘋果手機買氣不墜

目前美、台密集進入超級財報週，重量級公司如蘋果、谷歌、微軟、亞馬遜、德儀等都釋出好消息，蘋果受中國封城影響不大，下半年旺季需求可期，谷歌跟微軟皆同聲回應，可應付明年景氣不佳考驗，亞馬遜表示雲端客戶大增，而台積電（2330）最不受庫存寒風衝擊，法人將今年每股獲利由32元～33元調高至37元左右。

近期蘋果股價反彈2成以上，台積電也由433元反彈至500元以上，表示大盤最恐慌已過去，但庫存調整仍是很大問題，因法說會所講的內容對個股走勢最是關鍵，我們來加以研究。

台積電Q3營收本估衰退1.1%，但結果是逆勢成長約13%，這要歸功蘋果手機買氣不墜，蘋果因順利接收華為高階市場，華為由1.89億支降至0.2億支，大多流向蘋果，使得iPhone 13仍持續熱賣，Q2 iPhone出貨量僅小幅下滑1%，遠優於整體智慧手機出貨量跌13%，預期今年秋季推出的iPhone 14新機銷售會更旺，估出貨約略高於去年iPhone 13的9000萬支。

台積電看法很樂觀

再者，台積電對庫存調整的說法讓市場喘一大口氣，台積電表示，這次是典型的庫存調整，不是2008～2009年的那種狀況，產能利用率自2008年Q3的96%降至Q4的61%，並進一步於2009年Q1下滑至34%，這次不會有過去低迷時休無薪假，盼望春燕的情況。

台積電2022年EPS由33.6元至37.11元，約增加3.5元，若以本益比15倍推算有推升52.5元以上，壓力及支撐分別看550元、470元。