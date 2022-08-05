美晶片好轉前先設路障 15檔半導體未來飆股仍寫佳績

【文／阮文非】

晶片股漲跌趨勢向來是觀察股市與經濟表現的重要指標，另外彭博報導，美國國會通過歷史性520億美元晶片法案，限制性條款，台積電、三星、英特爾難在中擴產。因為晶片應用範圍廣大，從家電、汽車、電子設備、數據中心、電玩到人工智慧等多個領域都需求大量晶片。

衰退憂慮打擊需求

資產管理公司Miller Tabak + Co.資深策略師馬利（Matt Maley）說，若大環境不利晶片業，即令人對其他產業的需求產生疑慮，對股市來說是一個令人不安的預兆。他認為需求持續下跌情況，顯示目前經濟持續放緩並將轉為衰退。

投資公司Ingalls & Snyder投資組合策略師格里斯基（Tim Ghriskey）也認為晶片業疲弱已出現警示，因為幾乎各個產業都需要使用晶片，尤其應用在大部分基礎設備，反映民眾與企業擔心全球經濟將陷入衰退，加通膨壓力不斷攀升而減少消費與投資。

美國Mirabaud證券資深股票買賣交易員迪克遜（Jim Dixon）認為在美光看壞前景後，下半年半導體產業趨勢頗為不妙。因為美光的評論顯示智慧手機、數據中心到整體非必要性消費性產品的需求疲弱，可能成為晶片業獲利衰退的序幕。另外，媒體也報導強如台積電（2330）也表示其重大客戶削減年底前的晶片訂單。

明年銷售不被看好

研究機構顧能（Gartner）7月底預期今年全球半導體銷售將成長7.4%至6392億美元，增幅低於其原先預測的成長13.6%，更遠低於去年的成長26.3%。至於明年銷售將下跌2.5%至6231億美元。顧能副總裁哥頓（Richard Gordon）強調，雖然情況可能會比他們的預期還要差，但明年可能觸底，然後銷售在2024年開始回升。

雖然新冠肺炎爆發期間，市場對智慧手機與PC需求大增，所需晶片量大增，晶片廠產能變緊繃，排擠到其他產業而引發晶片短缺問題，導致晶片價格走高和生產延宕等問題。但今年手機出貨量預估值已從15.7億支下降至14.6億支。另外今年PC出貨量可能下跌9.5%。

哥頓強調當智慧手機需求量減少近1億支，立即讓晶片供過於求而拖累晶片價格大跌。像現代汽車、諾基亞和ABB等大型製造商都表示已看到晶片短缺情況在減緩當中。