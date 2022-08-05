資金逐洞賽 題材碎片化輪動 靈活翻倍賺

【文／賴建承】

上半年受到俄烏戰爭、通膨與聯準會快速升息影響，景氣明顯受到打擊。先前諾貝爾經濟學獎得主暨耶魯大學教授席勒（Robert Shiller）曾表示，由於投資人、企業和消費者愈來愈憂慮景氣下行，這種恐懼最後可能變成現實，「預言的自我實現」（self-fulfilling prophecy），很可能令美國經濟陷入衰退。

在美國第2季GDP公布年減1.9%後，證實經濟陷入技術性衰退。不過，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）已經把打擊通膨列為第一要務，在無法提高產出供給的前提下，只好讓需求自動萎縮，希望經濟能軟著陸。

護國神山台積電

較看好HPC成長動能

台灣產業以出口為導向，電子業影響最大。法說旺季從權王台積電（2330）與股王大立光（3008）揭開序幕。

台積電受惠漲價與先進製程滿載，第2季優於市場預期，毛利率、獲利與EPS再度創下新高，上半年純益年增超過6成，EPS16.96元。雖然消費性電子疲弱，部分客戶庫存調整，台積電總裁魏哲家表示，車用、資料中心需求穩健，因此上調今年美元營收預估值，由原先的可望超標24%～29%，上修至成長34%～36%，並重申未來幾年營收年複合成長率15%～20%目標。

雖然總體經濟環境不確定性延續至明年，但台積電技術領先地位持續推進，支持營運成長，預期明年產能利用率將維持健康水準。第2季已是連續2季高效運算（HPC）營收占比超越智慧型手機，未來幾年高效運算將成主要成長動能，智慧型手機、個人電腦和消費終端市場需求轉弱，台積電已看到供應鏈降低庫存水位，預期庫存調整可能會持續到明年上半年。

成熟製程庫存調整

二線晶圓代工壓力大

摩根士丹利在7月13日已看壞邏輯半導體，認為景氣要修正到明年上半年。二線晶圓代工廠長約遭到嚴峻挑戰，除了砍單，有些客戶寧可損失訂金也要違約，同時成熟製程產能轉鬆，晶圓代工廠延後2023年設備安裝時程，意味資本支出可能放緩。聯電（2303）、力積電（6770）等壓力較大。