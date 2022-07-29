8月高漲率黑馬 搭配大戶買進勝算更高

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聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／呂漢威】

在國安基金宣布進場護盤之後，台股已經出現了千點的反彈，使得投資人也開始留意國安基金的籌碼動向。就實務上來說，國安基金仍是以護盤為主，其最主要的用意是避免股市出現恐慌性殺盤，以至於股票市場出現多殺多的情況。

千張大戶持股大探索

從過去幾次國安基金進場的情況來看，其大多數時候進場買進的標的都是以權值股為主，這次，在國安基金宣布進場之後，我們就來看看有哪些權值股的大戶籌碼有出現變動的情況。

在大戶籌碼的定義方面，這裡主要是以「持股1000張以上的自然人或是法人」為主，並以2022年7月15日與7月22日的週集保戶股權分散統計表中持有1000張以上占集保比率（%）的數據來做比對。

以台積電（2330）來看，其2022年7月15日與7月22日持有1000張以上占集保比率（%）的數據分別為86.27%與86.31%，顯示出台積電7月22日對比7月15日持有千張的大戶是增加了，若以持有千張的人數來看，分別是1508人與1502人，增加了6位，而增加的持股超過了10000張，此舉也推升了台積電的股價從433元的低點反彈至超過500元的價位。

雖說台積電大戶持股增加超過10000張，但是對比外資的持有張數與每日台積電的買賣超來看，可說是杯水車薪，好在公司派仍釋放出對於未來樂觀看待營運的利多，但投資人仍要留意外資的買賣超，7月份以來外資對於台積電確實是買多於賣，所以推升了台積電的股價強力反彈；後續若外資能夠持續買進，對台積電的股價才會比較有幫助。

台積電觀察外資動向

台積電畢竟是台股的護國神山，雖然大多數的半導體業者對於未來的展望趨於保守，但台積電於法說會時仍對外表示：儘管目前許多客戶進入到調整庫存的階段，但是車用電子與高效能運算的半導體需求仍超越台積電現有的產能。台積電的股價也在法說會之後出現了上漲的走勢，帶領台股走勢反彈千點的行情。

台股的護國神山是台積電，護住了台積電就等於護住了台灣的國本，能夠在台積電的股價上看到護盤的力量，對於做多的投資人來說也不是不好的事情，統計過去10年8月份台積電的股價表現，有70%的上漲機率，進入到8月份之後，只要外資沒有大賣台積電，台股仍有區間整理的機會。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/7/29 No.1312】多頭重返起跑點？ 游擊戰開打 操作眉角一手抓，想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

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