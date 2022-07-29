投信為何買不停？他們咬牙也要買的4種股票

【文／葉錦龍】

台股在6月份出現少見重挫11.79%，但投信並沒有再殺低，反而利用低點積極布局，現在回頭來看，投信成短期贏家，究竟投信此次操作布局想法與買超個股為何？將是本篇分析的重點。

投信買盤有4大方向

觀察投信自6月24日起，天天連續買超，大盤指數6月23日收盤價15102點，剛好來到去年5月低點15159點附近，同時也接近15000點整數大關，加上今年上半年高點18619點拉回約有3500點，將近2成幅度，因此投信法人預期15000點至去年15159點間可能是底部區。

然而投信應沒想到，如此低的點布局，且當時美股拉回幅度也有限下，台股指數之後竟然還可再跌1000多點、來到13928點的新低點，所幸投信這次夠堅持，沒有因此而殺低，而近來指數已接近15000點附近，且站回月線，在不考慮每天買進金額的差異下，光就指數而言，投信近月買進的部位除了已解套外，還開始進入獲利階段。由於此次下跌剛好處在台股最恐慌時期且是「見底不是底」的市場氛圍中，因此，投信買股也不是全面性買進，大致上可歸納其買進的重點有以下4點：

買進傳產龍頭股為主》除了因油價拉回而走弱的塑化股不加碼之外，包括台泥（1101）、統一（1216）、遠東新（1402）、中鋼（2002）等股，都明顯見到其布局的大動作，其中，中鋼更是從先前賣超轉為買超，7月份買超動作最明顯，分析其主因是：部分傳產龍頭股波段跌幅已深，加上萬一套牢，日後仍有機會解套，因為產業環境再如何的變化，這些龍頭股在台灣仍具有影響力，然獲利高低當然也得看國內外種種因素，但至少可確定公司不會因此就倒閉。

高股息防禦股不可缺

增加高股息率等防禦個股》由於升息已是近1～2年的趨勢，加上有通膨壓力，因此高股息殖利率個股也是其布局的方向，包括電信股的中華電（2412）與台灣大（3045）等都有見到買盤。