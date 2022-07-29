世足賽商機開踢 6檔潛力黑馬整裝待發

【文／張燾】

近幾個月的股市雖受到總經數據表現疲弱、疫情影響多變，以及企業紛紛下修未來展望影響而呈空頭趨勢，然隨著諸多利空因素逐步反應，已有愈來愈多展望仍佳的題材股成為市場上的焦點，與世足賽相關的概念股就是其中重要的一環。

世足賽在11月開打

儘管足球並非台灣的強項，但在全世界超過70億的人口中，就有將近一半的人是足球迷，且世足賽商機在過去幾次的比賽中不斷地成長，FIFA（國際足球總會）在世足賽的收入，從2010年南非世足賽的12億美元成長至2014年巴西世足賽的20億美元，到了2018年的俄羅斯世足賽更是成長至50億美元，幾乎每次的收入都是呈現翻倍成長的趨勢。

今年世足賽預計11月在卡達舉辦，隨著目前疫情逐步趨緩，各地的觀光旅遊人次都出現爆發性成長，世足賽身為在2020年新冠疫情爆發後第1個不受限制的大型體育賽事，勢必受到市場矚目，許多研究機構紛紛看好FIFA收入將達100億美元以上的水準，周邊相關的商品產值更可望達3000億美元以上的水準，其中與台灣最相關的幾個產業包含機上盒晶片、面板驅動IC、電視面板、運動衣與運動鞋等，相關概念股整理於附表供投資人參考。

先前股市受到戰爭、通膨、疫情與總經數據疲弱影響，在盤勢向下的影響下，至今許多個股的評價仍處於相對低的水準，筆者認為在這之中有相對具有潛力且評價偏低的投資標的。在目前盤勢仍維持動盪的格局下，挑選具有題材、且利多有機會在下半年就發酵的類股，會相對較有反彈空間，股價表現較有機會超越大盤。

聯詠面臨庫存調整

在上述表列的世足賽概念股中，我們挑選其中較具指標性及營運有機會持續成長的進行分析，投資人可關注營運相對具有潛力的公司，把握短期的操作機會。

聯詠的業務專注在顯示器驅動IC與多媒體晶片，目前在顯示器驅動IC的市占率排名全球第二，僅次於韓國三星。聯詠在第2季受到顯示器驅動IC供需恢復平衡的影響，導致出貨動能降溫，且報價同步下滑，使整體獲利承壓。