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馬斯克是投資明燈？一翻臉卻變成票房毒藥！

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／阮文非】

特斯拉執行長馬斯克點子多、話多、話題多，更重要的是：常常說話不算話！去年底才唱好比特幣，可以用比特幣去買特斯拉電動車，但最新財報卻顯示特斯拉已賣掉75%所持有的比特幣。而他之前高調要買下推特，但後來卻以假帳號一堆為理由反悔。

馬斯克翻臉比翻書快

雖然他說話不算話的例子太多，但他的行動卻最現實，只要不符合實際利益，像看到推特假帳號超過自己預期時，哪怕之前再高調，不買就是不買；比特幣崩跌後，他就趕快賣掉。他的投資和看法，有時候可以是投資人的明燈，但如果跟不上他翻臉的速度，明燈也會變毒藥。

馬斯克很愛對不同事情發表看法，並有許多粉絲追隨，尤其他的財富在這兩三年飆升並成為世界首富後，他的投資建議更受到關注。對於大家最擔心的高通膨問題，他認為在通膨壓力居高不下時不要持有現金，應該擁有實體資產，例如房子和你認為能生產好產品的公司股票。尤其是股票，他認為買進後持有，直到這公司不能再推出好產品時就要賣掉，這點跟股神巴菲特一直以來的投資建言一樣。

不過，股神講這些話很有說服力，像他自己就持有自己現在住的房子已幾十年，也建議大家愈早買房子愈划得來，因為資產價格只會不斷上漲。反觀馬斯克自己，雖然之前跟許多富豪一樣到處有豪宅，但近年已全部賣出名下房產，看看他現在住的小房子，連女友也要跟他分手。不過，沒房子不代表他沒實質資產，他就擁有1架價值近20億元台幣的私人飛機到處飛，有錢人的思惟真的不是一般人能理解。

看好比特幣卻大拋售

儘管他有部分投資建議跟股神一樣，但他提出的其中一個建議跟股神南轅北轍，那就是對虛擬貨幣的態度。眾所周知他是比特幣、以太幣和狗狗幣等虛擬貨幣的忠實支持者。去年7月他說自己持有這「3大資產」後，投資人反應為之瘋狂，讓這3大資產價格飆漲的同時，也讓整體虛擬貨幣大漲。後來他甚至說特斯拉接受大家以比特幣來支付買旗下電動車，連特斯拉也投資比特幣，導致去年比特幣價格一再創新高。但股神卻對虛擬貨幣不屑一顧，認為那是毫無價值的東西，再便宜也不會要。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/7/29 No.1312】多頭重返起跑點？ 游擊戰開打 操作眉角一手抓，想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

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