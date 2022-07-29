多頭重返起跑點？游擊戰開打 操作眉角一手抓

【文／編輯部彙整】

國安基金進場後，台股漲了1000多點，這是否代表多頭就將重返起跑點？如果多頭真的重返起跑點，接下來投資人又該如何調整短、中、長期的操作策略？資金配置是否要重新做規畫？這次本刊商請多位市場專家針對未來行情與操作策略說分明，冀望能提供投資人更多操作方向的參考依據。

市場資深專家戴興明

上攻季線有難度，操作勿躁進

今年11月26日將展開九合一大選，6月份指數從16811點，被外資殺到14825點，7月12日更被殺到13928點，眼看多數股票融資維持率即將跌破140%，指數與股價恐將再破底。

於是，原本宣布暫不進場護盤的國安基金隨即在7月12日宣布進場護盤，市場信心立即恢復大增，一路攻到7月22日的14996點，距離萬五關卡，只有幾步之遙！短線上，國安基金初步護盤成功！14000點可視為短期底部，甚至可視為中期底部支撐！

去年4月以來，台股年線有12個月都在17000點以上，若以指數扣抵來看，指數從今年4月開始跌破17000點，年線每天以2點至15點向下滑落，到10月以後，年線會來到16000點，形成更大壓力。而季線目前在15600點，每天約以20點向下滑落，若指數沒有快速拉升上15500點以上，則季線會在8月份向15000點至152000點滑落，形成短中線上的壓力。

7月26日美國Fed宣布升息3碼之後，美股是否重新站穩季線？若沒有，則台股要再攻600點，站上季線並不容易。7月29日蘋果公司公布財報後，美股再攻一波？還是拉回？8月份台股缺乏利多激勵，指數守在14500點至15200點（季線之下）來回震盪。

時序進入9月份，美國Fed又將升息2碼，美股來回震盪，因為美國CPI年成長率有逐漸減緩，而台灣央行是否跟進升息？而每到10月份，美股往往會有「10月魔咒」恐慌，美股可能又出現劇烈震盪。而11月Fed又可能升息2碼，美股又可能出現狹幅震盪與觀望，台股則進入「選舉月」，股市陷入量縮觀望，11月26日選舉結束，集團法人準備年底作帳，指數就有機會突破季線，往年線位置挑戰。

台股下半年可能有一段長時間，成交量在1800億至2800億元之間震盪整理，操作難度仍高，選股可參考外資與投信操作，但要注意股價位置高低，不追高，逢低分批承接，逢高有賺先賣。