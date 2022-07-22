蘋果秋季新品大爆發 供應鏈股誰能吃香喝辣？

【文／曾志翔】

每年9月，眾果粉引領期盼的蘋果新品發表的日子，引頸翹望今年是否有令人驚豔的新機，這不僅是果粉期待的時間，也是許多投資人關注的時機，因為蘋果產品帶動了許多公司的業績，同時也帶動了許多股票的轉機，縱使蘋果這幾年帶動股價的力道已不若當年。

將有指標性新品推出

蘋果的單量很大，對一家公司來說，吃到蘋果就等於吃到十全大補湯，但失去了蘋果的後果下場淒慘，水能載舟亦能覆舟，因此關注每年蘋果的新品發表會，對果粉、對股迷、對公司、對媒體來說都是一年當中最重要的事件之一，也是避免失去蘋果很重要的功課。

今年，已有科技網站預估，蘋果在下半年舉辦的秋季發表會陣容，將有指標性的新品推出，總計品項數量至少有14款，涵蓋產品將有多達9大類別，新一代iPhone手機、無線耳機、平板、智慧手表、筆電與電腦桌機等。

iPhone 14：將在9月的秋季發表會登場，此次蘋果將推出iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max等4款機型，這裡要注意，蘋果這次的策略是擴大入門與旗艦機型的規格差異，因此許多升級配備、功能都是iPhone 14 Pro以上機型專屬，所以，若想要特定新功能的消費者，下手前要先做好功課。

鏡頭玉晶光較有優勢

蘋果新手機供應商中，除台積電（2330）、鴻海（2317）等大家很熟悉的公司外，也別忘了過去的股王大立光（3008）與供應商玉晶光（3406），因為iPhone 14的前置鏡頭新增VCM與升級6P鏡頭，這是自iPhone 11以來較明顯的升級，反倒主鏡頭的升級規格與有升級的機型，相對較少，因此就投資的選擇上，本次鏡頭升級玉晶光較有優勢。

無線耳機：AirPods Pro已近3年未更新，預計在今年第4季將推出新一代AirPods Pro 2，預計將換上H1晶片與SiP封裝系統以提升降噪效果及功耗表現；另外，也將用上與AirPods 3相同的聲學技術，使用特製的動圈驅動單體和擴音器驅動組合，並支援「適應性等化」功能，可自動調整耳中的音樂效果，目前眾多爆料AirPods Pro 2的新功能細節如下：全新Apple H1耳機晶片、支援自適應降噪、音效支援適應性等化、心律檢測、溫度檢測、支援尋找AirPods音效等。