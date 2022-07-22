元宇宙商機大探索 4大受惠族群股價指日可待

【文／林漢偉】

元宇宙（Ｍetaverse）這個英文字是由Meta與verse兩個字所組成，Meta表示「超越」、「元」， verse表示「宇宙、universe」。從2021年下半年起，成為投資圈最熱門的題材，台股從去年第4季起，曾經出現只要媒體一報導公司提到元宇宙，隔天股價就會漲停板的瘋狂現象。

元宇宙題材成重災區

但隨著全球股市2022年進入熊市，全球元宇宙股票也隨著成長股的下殺，出現波段性的回檔，然而6月下旬開始，美國10年期公債殖利率跌破3%大關，搭配全球元宇宙題材與消息不斷，台股元宇宙題材股重新成為市場的焦點之一。

2022年第1季台股由歷史新高回跌後，元宇宙題材股成為盤面上的重災區之一，許多元宇宙題材股，波段回檔幅度都超過5成，市場開始對於元宇宙股票嗤之以鼻，認為元宇宙就只是一個噱頭與炒作題材，潮水退去後，股價就反映它們的真實價值。

然而，只要是新的科技發展，就會經歷這樣的陣痛期，元宇宙還處在早期發展的市場，目前只有追求新事物的人群抱以高度的期待，多數的人都認為，沒有任何的需求與動機，需要去嘗試一個虛無飄渺的幻想世界。

但我們舉過去20幾年來的科技發展為例，從網路的發明到目前已經無法離開網路，從家用電話進步到行動電話，從行動電話轉變為智慧型手機，從3G行動網路到現在的5G時代，你會發現初期都經歷過市場的質疑，認為沒有發展的機會，到廣為市場接受，實際上都花了比大家預期更短的時間。

消費性電子出現警訊

甚至近期滿街都是電動車，你能想像3年前，全球主要汽車大廠都認為，電動車不可能取代燃油車，到目前電動車變成全球汽車廠的兵家必爭之地。筆者認為元宇宙這個概念，在全球主要科技巨頭全面投入下，2023年將開始往主流市場邁進。

全球科技業下半年開始掀起裁員潮，因後疫情時代，全球消費性電子均有過度消費跡象，隨著高通膨時代來臨，過去透支的電子消費狂潮，目前反而成為消費者最先選擇撙節的支出。隨著主要科技大廠對於下半年的高庫存警示，不論是筆電、手機、電視與其他消費性電子，均面臨很嚴重的庫存去化問題。但筆者認為，愈是嚴峻的環境下，科技大廠更是需要壓寶新科技的突破，因為只有新的科技創新，才能創造出全新的需求。