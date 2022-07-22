元宇宙商機大探索 4大受惠族群股價指日可待

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／林漢偉】

元宇宙（Ｍetaverse）這個英文字是由Meta與verse兩個字所組成，Meta表示「超越」、「元」， verse表示「宇宙、universe」。從2021年下半年起，成為投資圈最熱門的題材，台股從去年第4季起，曾經出現只要媒體一報導公司提到元宇宙，隔天股價就會漲停板的瘋狂現象。

元宇宙題材成重災區

但隨著全球股市2022年進入熊市，全球元宇宙股票也隨著成長股的下殺，出現波段性的回檔，然而6月下旬開始，美國10年期公債殖利率跌破3%大關，搭配全球元宇宙題材與消息不斷，台股元宇宙題材股重新成為市場的焦點之一。

2022年第1季台股由歷史新高回跌後，元宇宙題材股成為盤面上的重災區之一，許多元宇宙題材股，波段回檔幅度都超過5成，市場開始對於元宇宙股票嗤之以鼻，認為元宇宙就只是一個噱頭與炒作題材，潮水退去後，股價就反映它們的真實價值。

然而，只要是新的科技發展，就會經歷這樣的陣痛期，元宇宙還處在早期發展的市場，目前只有追求新事物的人群抱以高度的期待，多數的人都認為，沒有任何的需求與動機，需要去嘗試一個虛無飄渺的幻想世界。

但我們舉過去20幾年來的科技發展為例，從網路的發明到目前已經無法離開網路，從家用電話進步到行動電話，從行動電話轉變為智慧型手機，從3G行動網路到現在的5G時代，你會發現初期都經歷過市場的質疑，認為沒有發展的機會，到廣為市場接受，實際上都花了比大家預期更短的時間。

消費性電子出現警訊

甚至近期滿街都是電動車，你能想像3年前，全球主要汽車大廠都認為，電動車不可能取代燃油車，到目前電動車變成全球汽車廠的兵家必爭之地。筆者認為元宇宙這個概念，在全球主要科技巨頭全面投入下，2023年將開始往主流市場邁進。

全球科技業下半年開始掀起裁員潮，因後疫情時代，全球消費性電子均有過度消費跡象，隨著高通膨時代來臨，過去透支的電子消費狂潮，目前反而成為消費者最先選擇撙節的支出。隨著主要科技大廠對於下半年的高庫存警示，不論是筆電、手機、電視與其他消費性電子，均面臨很嚴重的庫存去化問題。但筆者認為，愈是嚴峻的環境下，科技大廠更是需要壓寶新科技的突破，因為只有新的科技創新，才能創造出全新的需求。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/7/22 No.1311】台股敗部復活賽 超委屈錯殺股 就該這樣挑！，想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

延伸閱讀

上海5G部署 速度和數量居先

全民權證／宏達電 二檔發燒

台股大漲204點逼近萬五 法人：壓力區在15150點

台語和廣東話一起消失？音樂劇「皇都電姬」贈觀眾NFT

相關新聞

台股敗部復活賽 超委屈錯殺股 就該這樣挑！

6月以來外資、投信大賣，全面恐慌殺盤，就連好股票也遭殃，市場錯殺了哪些好股？專家說，跌深反彈行情就像「拍皮球」，彈性愈好的球就彈得愈高，到底什麼樣的股票會是「好球」？哪些個股能夠比別人彈得快、彈得高？快跟著專家一起選好球，準備好參加台股敗部復活賽！

元宇宙商機大探索 4大受惠族群股價指日可待

元宇宙是現有技術的總和加以昇華的產物，現階段有相當多的公司，未來都會成為元宇宙的組成一分子。目前觀察得知有4大族群的受惠族群有高程度相關，未來股價指日可待。

美國經濟行不行？華爾街水晶球透風向

市場普遍預期在高通膨和聯準會持續升息下，美國經濟將會陷入衰退，但華爾街12大重要投資公司裡，不是全都認為經濟衰退並非無可避免，到底投行及專家們對美國經濟前景看法為何？

破解主力操作手法！20檔大戶加碼股 籌碼戰蠢動

台股逐漸擺脫跌勢，躲在暗處的壽險、大戶、中實戶與主力等也悄悄回來了！尤其主力、大戶等操作較為快、狠、準，如投資人想搭轎跟賺一波，就得先洞悉主力的操作手法。

蘋果秋季新品大爆發 供應鏈股誰能吃香喝辣？

每年9月，全球果粉無不引領期盼蘋果新品發表會，這不僅是果粉期待的時間，也是許多投資人關注的時機，從目前市場傳言的消息來看，今年的新品有何看頭？哪些概念股值得您優先留意？

軋空 護盤股人氣鼎沸 半導體 金融 車用有利可圖

在跌深就是最大利多下，再加上國安基金宣示進場護盤之際，想要藉此跟上順風快車的投資人不妨聚焦軋空、護盤、年線負乖離率的個股，然須切記，真有反彈行情，操作不宜戀棧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。