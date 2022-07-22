破解主力操作手法！20檔大戶加碼股 籌碼戰蠢動

【文／賴建承】

台股自13928點以來已逐漸擺脫跌勢，當然這除了國際股市回穩外，國安基金宣布進場護盤更是主因，市場上也明白既然政府大力做多，就沒有必要大唱反調，除了外資不再連續大賣外，內資法人等也共襄盛舉，當然躲在暗處的壽險、大戶、中實戶與主力等也悄悄回來了！其中又以主力、大戶、中實戶等操作較為快、狠、準，因此，如何破解主力的操作手法及觀察重點不容忽視！

主力操作7大步驟

至於主力的操作手法有以下步驟：第一、會選擇中小型股，畢竟籌碼比較好掌握。第二、找出盤整已久並完成大底的公司。第三、在公司發布利空時進場吃貨，趁機撿便宜。第四、利用媒體大肆報導研發出新產品、接到大單、業績將反轉等利多。

第五、當利多發酵推升股價時，主力會趁機倒貨甩轎，以清洗市場浮額。第六、甚至有些主力會利用法人認同與投顧老師等一起哄抬，再度讓市場沸騰。第七、在股價高檔與業績超好時賣股給散戶，以達到下車之目的。

所以，除了知悉其步驟外，主力的習性也要了解，這些習性包括讓你恐懼與興奮、使你追高殺低、利用假外資進出、利多出貨、利空進貨、藉由新聞釋放消息等。

當然，主力的買盤若能即時搭上轎，也不失是一種賺錢的方法，故筆者根據近期主力買超股，並搭配有外資與投信同步買進，配合千張大戶持股比率近一週呈現增加的公司，篩選出9檔傳產股與11檔電子股，研判將有機會成為籌碼戰裡之焦點，將於後文針對指標股詳細闡述。

10日線為短線多空關鍵

首先在傳產股方面，食品股的泰山（1218）股價表現強勢，不過業績缺乏爆發力，因此不建議追高，10日線為短線多空關鍵。

中石化（1314）報價並未有起色，由於淨值有21.34元，在P/B比僅0.47倍下，當有跌深反彈契機，但須留意季線反壓不輕。