美國經濟行不行？華爾街水晶球透風向

【文／阮文非】

市場普遍預期在高通膨和聯準會持續升息下，美國經濟將會陷入衰退，但華爾街12大重要投資公司裡，不是全都認為經濟衰退並非無可避免。在他們整體的年中展望報告裡，大概認為衰退機率只有一半。

目前認為美國經濟不會衰退的包括BMO資本市場、瑞士信貸，有一半機率陷入衰退的為摩根大通、歐本海默（Oppenheimer）。至於認為經濟有實際風險，卻不認為經濟一定會衰退的就有阿默普萊斯金融（Ameriprise Financial）、花旗、高盛和摩根士丹利。相反地，對美國經濟前景看法較悲觀的，是巴克萊和瑞銀認為經濟可能衰退，美國銀行、富國銀行則認為經濟會衰退。

華爾街最樂觀看法

BMO資本市場首席投資策略師貝爾斯基（Brian Belski）認為，美國經濟衰退是高度不可能發生，他強調衰退機率只是一種「假設」。其看法樂觀的理由是，目前美國失業率處於歷史低檔水準、美國人仍繼續消費和渡假，還有最重要的是，他直覺認為美國通膨情況沒有大家預期那麼難以解決。

儘管美國物價因供應鏈和俄烏戰爭等問題已飆漲至令人難受程度，但貝氏認為通膨壓力最終將在未來幾個月內開始消退，即使是最令美國人頭痛的汽油價創新高的狀況也將會消退，因為企業裁員數增加和暫停招聘等會降低需求。

瑞士信貸首席美國市場策略師高洛比（Jonathan Golub）認為，美國經濟在持續熾熱後正在放緩當中，但不會導致衰退。

目標價降至4300點

他認為衰退的明顯特徵是就業人數銳減、民眾沒有消費力和企業財務出狀況，但就目前美國經濟情勢來看，那是明顯放緩而仍未出現衰退的特徵，瑞信目前預期美國經通膨因素修正後的國內生產毛額（GDP）今、明年成長率分別為2.5%和1.9%。

雖然他最近把標普500指數年底目標水準從4900點調降至4300點，但其解釋是因為股票估值降低所致，並非憂慮衰退或企業獲利較預期疲弱。

摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）說，雖然各種跡象顯示美國經濟疲弱，但衰退不會立即出現。這不僅是迪蒙個人立場，也是摩根大通的看法，該機構首席全球市場策略師科拉諾維奇（Marko Kolanovic）指出，衰退可能性只是明顯增加，認為上半年美國經濟將成長1.3%，下半年成長3.1%，至於外界最擔心的美國通膨問題，他預期上半年通膨率會年增9.4%，但下半年的年增幅度會大幅縮小至4.2%，主要是歐美會透過外交手段解決俄烏戰爭，讓各國央行貨幣政策立場不再超級鷹派。