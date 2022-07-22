聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股敗部復活賽 超委屈錯殺股 就該這樣挑！

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／林明謙】

在每次台股大跌破底之後，可以特別來關注一下，在這段大跌的期間誰的跌幅比較多？並且從這些股票中找出被誤殺的標的，看看有沒有機會來敗部復活？本文統計出「上半年以及6月以來的跌幅」，從這些慘跌的股票當中，尋找有機會演出復活行情的個股。

6月跌幅驚人

跌1982點、11.8%

台股在6月大跌了1982點、跌幅高達11.8%，相當的驚人，而細看6月的個股跌幅，可以看到前50名個股當中，多數都跌了25%～40%，前10名更是大跌了3～4成，連矽晶圓大廠台勝科（3532）也在榜單之內，可見得這波跌勢之慘烈。

若以上市櫃公司1700多家平均來看的話，6月平均跌幅為5.8%，也許讀者會覺得奇怪，為什麼大盤的跌幅是11.8%、但個股的平均跌幅只有5.8%？這是因為這波的跌勢主要集中在權值股，像台積電（2330）就大跌了14.5%，聯發科（2454）大跌了近21%，聯電（2303）大跌了19%，所以才會出現指數與個股平均跌幅差距這麼大的現象。

看完了6月的跌幅，再來看整個上半年的情況，台股上半年大跌了3393點、跌幅高達18.6%，可以看得出來，這其中近3分之2的跌幅是在6月這一個月跌出來的，難怪市場一整個哀鴻遍野。

跌幅前50名

重要權值股名列其中

細看上半年的個股跌幅，可以看到跌幅前50名的個股下跌區間在45%～65%，而前10名更是大跌了55%～65%，股價腰斬或3分之2斬。其中也不乏一些重要的權值股、高價股，像是南電（8046）、力旺（3529）、矽力*-KY（6415）及世界（5347）等，上半年的跌幅都超過50%，另外還有之前紅極一時的富邦媒（8454）及天鈺（4961），股價也是腰斬，跌勢慘烈。

而跌幅最深的族群一統計出來，最讓筆者注意的有幾檔是後勢可以留意的個股，甚至在特定的賣壓結束後，說不定有機會敗部復活。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/7/22 No.1311】台股敗部復活賽 超委屈錯殺股 就該這樣挑！，想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

延伸閱讀

富邦期貨：短線行情仍有利多方

五檔ETF 規模創新高

台股基金 長線有甜頭

台股中小型商品 分批加碼

相關新聞

台股敗部復活賽 超委屈錯殺股 就該這樣挑！

6月以來外資、投信大賣，全面恐慌殺盤，就連好股票也遭殃，市場錯殺了哪些好股？專家說，跌深反彈行情就像「拍皮球」，彈性愈好的球就彈得愈高，到底什麼樣的股票會是「好球」？哪些個股能夠比別人彈得快、彈得高？快跟著專家一起選好球，準備好參加台股敗部復活賽！

元宇宙商機大探索 4大受惠族群股價指日可待

元宇宙是現有技術的總和加以昇華的產物，現階段有相當多的公司，未來都會成為元宇宙的組成一分子。目前觀察得知有4大族群的受惠族群有高程度相關，未來股價指日可待。

美國經濟行不行？華爾街水晶球透風向

市場普遍預期在高通膨和聯準會持續升息下，美國經濟將會陷入衰退，但華爾街12大重要投資公司裡，不是全都認為經濟衰退並非無可避免，到底投行及專家們對美國經濟前景看法為何？

破解主力操作手法！20檔大戶加碼股 籌碼戰蠢動

台股逐漸擺脫跌勢，躲在暗處的壽險、大戶、中實戶與主力等也悄悄回來了！尤其主力、大戶等操作較為快、狠、準，如投資人想搭轎跟賺一波，就得先洞悉主力的操作手法。

蘋果秋季新品大爆發 供應鏈股誰能吃香喝辣？

每年9月，全球果粉無不引領期盼蘋果新品發表會，這不僅是果粉期待的時間，也是許多投資人關注的時機，從目前市場傳言的消息來看，今年的新品有何看頭？哪些概念股值得您優先留意？

軋空 護盤股人氣鼎沸 半導體 金融 車用有利可圖

在跌深就是最大利多下，再加上國安基金宣示進場護盤之際，想要藉此跟上順風快車的投資人不妨聚焦軋空、護盤、年線負乖離率的個股，然須切記，真有反彈行情，操作不宜戀棧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。