台股敗部復活賽 超委屈錯殺股 就該這樣挑！

【文／林明謙】

在每次台股大跌破底之後，可以特別來關注一下，在這段大跌的期間誰的跌幅比較多？並且從這些股票中找出被誤殺的標的，看看有沒有機會來敗部復活？本文統計出「上半年以及6月以來的跌幅」，從這些慘跌的股票當中，尋找有機會演出復活行情的個股。

6月跌幅驚人

跌1982點、11.8%

台股在6月大跌了1982點、跌幅高達11.8%，相當的驚人，而細看6月的個股跌幅，可以看到前50名個股當中，多數都跌了25%～40%，前10名更是大跌了3～4成，連矽晶圓大廠台勝科（3532）也在榜單之內，可見得這波跌勢之慘烈。

若以上市櫃公司1700多家平均來看的話，6月平均跌幅為5.8%，也許讀者會覺得奇怪，為什麼大盤的跌幅是11.8%、但個股的平均跌幅只有5.8%？這是因為這波的跌勢主要集中在權值股，像台積電（2330）就大跌了14.5%，聯發科（2454）大跌了近21%，聯電（2303）大跌了19%，所以才會出現指數與個股平均跌幅差距這麼大的現象。

看完了6月的跌幅，再來看整個上半年的情況，台股上半年大跌了3393點、跌幅高達18.6%，可以看得出來，這其中近3分之2的跌幅是在6月這一個月跌出來的，難怪市場一整個哀鴻遍野。

跌幅前50名

重要權值股名列其中

細看上半年的個股跌幅，可以看到跌幅前50名的個股下跌區間在45%～65%，而前10名更是大跌了55%～65%，股價腰斬或3分之2斬。其中也不乏一些重要的權值股、高價股，像是南電（8046）、力旺（3529）、矽力*-KY（6415）及世界（5347）等，上半年的跌幅都超過50%，另外還有之前紅極一時的富邦媒（8454）及天鈺（4961），股價也是腰斬，跌勢慘烈。

而跌幅最深的族群一統計出來，最讓筆者注意的有幾檔是後勢可以留意的個股，甚至在特定的賣壓結束後，說不定有機會敗部復活。