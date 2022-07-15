5大價值投資法傍身 6招辨真偽才能安心入眠

【文／許博傑】

今年以來，台股崩跌超過4600點！在通膨、戰爭、升息等多重因素交互影響下，加權指數在上半年出現了2008年金融海嘯後的最大跌勢、跌幅高達23%，而代表中小型股的櫃買指數跌幅更是來到27%，兩大指數均已經跌入熊市，而在指數重挫的背後，個股更是迎來一波大幅度的向下修正走勢，其中護國神山台積電（2330）從今年最高點688元，一度下殺到433元、波段跌幅高達37%超越大盤的走勢。

營收刷新卻跌不停

而二線的晶圓代工廠聯電（2303）也是從今年高點64.9元下殺到37.15元、跌幅高達42.7%，其他的如原物料龍頭中鋼（2002）、台塑（1301）、貨櫃輪的長榮（2603）、陽明（2609）等，也都有超過3～4成以上的跌幅，在這些業績股、指標股都大跌的此時，市場都在說股價已經超跌，然而，到底要用什麼方法來判斷個股的股價是不是真的跌夠了？個股的真實投資價值又在哪？投資人該用哪些方法來做評斷？

從過去經驗看，個股價值投資法不外乎以下5種，包括（一）用公司產業特性來做定位。比如公司是屬於景氣循環還是創新或是寡占等面向；（二）用股價淨值比高低判斷。可從過往的股價淨值比區間來做投資，不過這比較偏向傳統產業適用，電子公司因為創新者眾，股價淨值比通常都相對高。

空頭挑股方式不同

（三）以本益比高低判斷。本益比的基礎是建立在公司的營運與獲利成長趨勢下，所以在多頭市場較為準確，一旦行情遁入空頭，在基本面落後股價的狀況下，就很有可能出現近期盤面的現象，也就是許多公司營收創新高、獲利大成長但股價卻已經跌得不像話，本益比都低到一個不可思議的境界，等之後公司業績開始大幅衰退，市場才會恍然大悟先前的跌勢。

（四）從公司過去與未來可能發放的現金股利殖利率高低判斷。由於長期投資者重視的是公司現金股利的配發能力，如果公司能長期穩定的配息，那麼當股價與未來股息的現金殖利率來到相對高點，自然會有買盤開始逢低抄底。

（五）以公司的內在價值優勢如產業地位、技術、獲利能力等來做評估。如果公司在產業內的競爭力相當好，那就可以搭配股價淨值比高低、本益比、現金股利殖利率等，找出長線的投資時點。

今年以來的台股面臨的問題正是，許多股票到6月的營收、獲利都創歷史新高，都還能延續去年的好光景，然而股價卻都波段大跌3～5成以上，尤其這現象在半導體最為嚴重，其實探究原因就在於去年以來的疫情紅利消失，從產業角度看，去年的榮景其實就是一次機會財，並不是產業出現變革或創新後的大成長，因此如果未來沒有了去年的大環境，那麼這些半導體公司可能就無法再維持那個成長力道，甚至可能會因為下游的過度消費與拉貨而出現衰退的現象。