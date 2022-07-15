軋空 護盤股人氣鼎沸 半導體 金融 車用有利可圖

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／陳威良】

最近利空消息充斥盤面，指數動輒大跌破底，搞得股市小白心慌意亂、萬念俱灰，此時反倒有個正面資訊值得大家留意：統計S&P 500指數的長期表現，今年上半年跌幅為20.6%，是近百年來第4差，但前面3次上半年跌掉2成以上，下半年皆出現跌破眼鏡的逆轉，上漲機率百分之百！

萬四政策底跡象明顯

今年有沒有機會再來1次驚奇？雖然「過去績效不能保證未來獲利」，不過跌深就是最大利多，當股價提早修正反映利空後，禍福相依，反彈行情似乎也在醞釀中了。

台股上半年跌掉3393點，半年跌點在歷史上排名第3慘，而且外資半年內賣超9412億元，已幾乎是2020年和2021年的賣超金額加總，行情如此劇烈震盪，自然引起政府相關部門的關切，包括國安基金、金管會、央行都密切留意股、匯市的波動風險，八大公股行庫也銜命進場護盤。

從過往經驗來看，護盤並不能扭轉股市中長期趨勢，也不能讓台股與國際股市長期脫鉤，但至少能緩和市場恐慌情緒，有助於短線落底，而近期指數萬4附近看來就有這種「政策底」的跡象。一旦出現利空不跌的打底徵兆，接下來就有機會對外資軋空。

外資今年對台股可真是砲火連連，除了現貨是史上最凶狠的賣超，期貨布空單並且加碼反向ETF，可說是放空火力全開，其中對個股走勢影響最直接的就是借券放空。

借券賣出大空特空

借券賣出的管道對外資大開放空之門，而且也不受除權息強制回補的規範，讓外資更有恃無恐，而借券大幅增加的個股，股價弱勢幾乎是無一倖免。所以如果政府基金要出手護盤，首要就應先穩住這些被借券放空的權值股，當外資踢到鐵板，後續就會反手回補，變成助漲的軋空力道。

半導體是台股最重要的產業，但這波下跌成重災區，主要是反映產業供需出現變化，也許下半年以後，產能利用率下修將逐一浮上檯面，但其實可能已領先殺過頭了，這當中以晶圓代工二哥聯電（2303）走勢最值得關注。

為什麼是聯電呢？因為台積電（2330）的先進製程訂單需求仍大於產能供應，但消費電子產品需求放緩，聯電的成熟製程首當其衝，而且聯電連續9個月營收都改寫歷史新高，可是股價早從去年9月見到72元高點後就跌跌不休，顯然在產業雜音還未爆出之前，就有聰明錢腳底抹油開溜，所以等到營運由利多變成利空時，反倒不必再恐慌殺低，而應該冷靜觀察股價能不能利空不跌。

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