強勢美元打亂市場 全球資金已悄悄乾坤大挪移

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／阮文非】

內文：每一次聯準會為解決美國經濟問題而以貨幣政策左右美元強弱時，都被外界批評其以鄰為壑，只管自己而不管別人死活，像是1997年亞洲金融風暴起因等皆是。過去美元走強，往往能解救美國經濟於一時，卻對其他國家、尤其發展中國家造成傷害。這次也不例外，甚至因為聯準會搞出史無前例的無限量寬鬆，現在要收回去來打擊通膨，無例外地衝擊全球經濟，但這次恐怕連美國自己也會受傷。

美元強過頭傷害經濟

強勢美元已傷害蘋果等美國企業海外競爭力與獲利，反過來拖累美股乃至美國經濟。對於新興市場來說，資金外流愈來愈嚴重，台股已深受其害。雖然在大宗商品市場裡，向來美元走強都是被視為會導致以美元計價的商品期貨相對變低，但這次美元太強，又可能引發全世界同時出現通膨與通縮的局面。

美元強過頭，令持有美元以外的買家，在購買以美元計價的商品時，反因為要拿更多錢去換美元來購買，使購買力變弱而衝擊商品價格。雖然需求減少有助降低通膨壓力，但若行情過於極端，反而會令原本通膨環境變成通縮而引發衰退。但同一狀況下，對於依賴商品進口的國家，因為要以更多本國貨幣換成美元來進口商品，而可能讓原本的通膨問題更加惡化。

資金流入美債市避險

數據供應商EPFR資料顯示，迄7月6日止的一週，貨幣基金流入626億美元，債券基金流入24億美元，為14週以來最大金額。由於投資人憂慮經濟衰退而把資金轉進債市避險，美國10年期公債殖利率在那一週內，從近3.1%急速下跌至最低約2.8%，債息下跌代表債價上漲，正好解釋為何債券基金出現大量資金流入。

但同一時期，黃金基金卻流出21億美元，創2021年3月來最大流出金額，股票基金則是流出46億美元。因為經濟衰退不利股市，衰退演變成通縮則不利金價表現，所以從各類型基金的資金流向變化，正好反映出目前投資人的心態。

美國銀行在7月1日發表的週報指出，投資人之前連續3週把大量資金從股、債市撤出，寧願手持現金而不敢留在金融市場，正反映市場氣氛極度看空。其中，歐洲股票基金更出現連續20週資金淨流出，新興市場債市也出現資金連續12週流出。有跡象顯示市場認為通膨壓力仍未到頂峰，因此與通膨連結的債券基金在過去12週以來出現大量資金流入。

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