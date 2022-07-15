市場最速半年報 有績黑馬暗藏鋒芒

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／楊璧如】

內文：走過疫情高峰，目前每日確診人數仍有數萬人之多，時間也來到7月份，也就是說，在國內外戰事、物價飛漲、美國升息以及疫情等諸多利空交替的紛擾下，今年已經過了一半，金融市場照慣例又開始要關注企業上半年的獲利成績單了。

Q2中國封控

對供應鏈帶來重創

Q2中國封控對供應鏈造成重創，不少台灣上市櫃公司主要產能落在中國，而5月份國內疫情升高，停工、分流降低產能，Q2營運實績多低於年初的預估值，俄烏戰事推高通膨，總體需求因此大幅降低，美國升息意欲控制通膨，卻又加速經濟衰退的隱憂，需求面又再次受創，近期不斷聽到許多產業下修訂單的傳聞。

不過，Q1上市櫃公司業績表現相當亮眼，且利空大舉襲來則集中在Q2中後段，效應在之後逐漸蔓延，因此，就現階段永豐投顧所追蹤的重點企業上半年獲利仍差強人意，Q2季成長的個股也是大有人在。

根據永豐投顧所追蹤的重點公司表現來看，預估今年上半年EPS超過20元者包括：大立光（3008）、譜瑞-KY（4966）、聯發科（2454）、矽力*-KY（6415）、長榮（2603）、聯詠（3034）、陽明（2609）、萬海（2615）、緯穎（6669）、信驊（5274）、嘉澤（3533）、國巨（2327）、祥碩（5269）、華碩（2357）、群聯（8299）等個股。

3族群表現亮眼

上半年獲利前段班

這顯示千載難逢的晶片荒下，IC設計公司迎來大豐收，伺服器在基建推動的產業趨勢下，不受總體需求面衝擊，而貨櫃海運則在病毒不斷變異、疫情難控下，需求高漲而持續享有高獲利。

不過，我們就利空接踵而來的Q2來看，預估獲利能有季成長的產業多集中在半導體、運輸、電機、網通、金融保險等類股上，如表1所示，若兼顧獲利與次產業的族群來看，則是以伺服器、網通、台積電（2330）供應鏈等個股表現相對優異，長線產業趨勢亦佳，仍可多加注意。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/7/15 No.1310】市場最速半年報 有績黑馬暗藏鋒芒，想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

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