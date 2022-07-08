善用3類放空工具 亂世下提高避險技巧

【文／林昌興】

今年上半年結束，全球市場出現股市、債市、匯市三殺的局面，首先是美國股市落入熊市循環，大跌超過20%，費城半導體指數跌幅最重將近4成，這樣的震盪不但造成台灣電子股持續破底，也讓晶圓雙雄雖然基本面好，但技術面與籌碼一破再破，讓搶短與價值投資者面對資產損失的嚴重挑戰。

了解市場空方工具

再來就是今年度股、債配置的避險效應也全然不存在，因為公債殖利率大幅上升的原因，導致於國人最愛的高收益債券也大幅回檔，算是賺了利息、賠掉本金；而且在匯率波動上也是美元獨強，吸走所有貨幣資產，光看亞洲的新台幣貶值和日圓強貶就可以知道，外資法人持續的匯出資金方向仍未改變。

在這樣的環境之下，單純的等待下跌買進訊號出現，這樣的想法可能不太現實，也因此，如果想要積極操作的投資人，必須要了解市場上的一些空方工具相對才有優勢。

為什麼在2021年拉回買進的策略到了2022年就失效了，跌深找買點的價值投資難道錯了嗎？這裡就要花一些時間來解析本次空頭形成的原因，才不會到了半山腰搶短連續套牢，到底應該反彈出場偏空還是已經跌深準備逆轉，這一切都要看外在的條件因素來決定。

資金由寬鬆轉緊縮

首先，今年和去年不同的最大差別，就在於全球市場資金由寬鬆轉為緊縮，君不見2020年3月和2021年5月因疫情嚴重影響的關係，造成市場恐慌大跌，然後卻在1個月內快速回升的背後，就是美國聯準會在2020年無限量寬鬆救市，把美國基準利率調成0%，讓金融市場資金源源不絕的流入股票市場推升價格，並把本益比（或本夢比）大幅提升，直到2021年美國通貨膨脹提高後，聯準會主席鮑爾仍認為美國經濟沒問題，錯估了壓抑通膨的機會，也讓所有資產在2021年年底來到歷史高點。

目前為何空頭仍未結束？就是因為歐美為了對抗一直飆高的通膨（美國與歐元區的物價年增率CPI高達8.6%），而必須採取的壓制手段，也因此，美國聯準會3月升息1碼、5月升息2碼、6月更是破天荒的一次升息3碼，當10年期公債殖利率持續飆升的狀況出現，導致科技類股的本益比向下修正，才會有美股今年度大跌仍未看到底部的狀況出現。

或許會有聲音質疑，跌深應該會有國家護盤的力道出現，不過目前聯準會也公開聲明已經錯估了通膨的態勢，翻譯成白話就是美國必須要在升息降低通膨和降息救股市中二選一，短期無法因為股市修正而馬上降息，這也導致了雖然看到科技產業的慘況，但各大央行還是只能持續的升息加上縮表來回收市場資金，也因此，看到跌深的反彈只要去摸底，因為只有短線資金而非長線投資價值出現，所以空頭仍在進行式。