9種題材股車輪戰 拒當韭菜！抓對節奏來回賺

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聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／許博傑】

在內憂外患的影響下，加權指數6月大跌1982點，7月初更是一度逼近14000點關卡，由於台股在經過波段大跌後，市場信心不如以往，尤其是那些具有業績與展望的公司如台積電（2330）等重挫後，一時之間也無法馬上讓市場有安全感，所以未來一段時間除了跌深反彈行情外，盤面將會出現題材車輪戰的趨勢，市場可能會以更快的速度、更高的周轉率在類股之間進出，因此，本篇將找出未來盤面可能輪動的題材，希望能讓投資人能提早領先市場布局享受搭轎的成果。

由於時間已經來到下半年，除了原本的除權息旺季外，未來產業的虛、實展望及話題也都是焦點，從目前市場關注的題材看，未來將有9大面向有機會出現類股輪動的車輪戰。

宏達電只適合搶短

題材1》元宇宙：2022年全球元宇宙大會將於8月18日至19日在上海舉辦，由於元宇宙在2021年下半年曾掀起一波瘋狗浪，所以在經過半年以上的股價修正過後，宏達電（2498）趁6月28日發表首款元宇宙手機激起市場熱度。

雖然目前包括臉書、迪士尼、蘋果等公司都致力開發相關產品與設施，將在未來搶食商機，但不可諱言的，短期內企業要靠元宇宙獲利相當難，所以指標股威盛（2388）、宏達電這邊只適合搶短而不適合長期投資，畢竟從這兩家公司第1季的獲利表現來看，威盛雖然營收成長、但EPS卻仍為-0.26元，宏達電營收還在衰退，EPS是-0.92元。

從技術面看，宏達電短線走量滾量格局，可沿著5日線偏多操作，一旦6月28日低點55.6元再跌破，則波段將轉弱，前高70.2元為較大反壓。

上緯投控醞釀突破

題材2》綠能概念股：經濟部近期大幅調漲工業用電價，主要原因在於國際油價、煤價高漲，而全球在去年開始陸續提出2050年前後要做到淨零碳排，所以可預見未來很長的一段時間，綠能將是政策大力扶植的產業。

從目前台灣的強項看，風力發電、太陽能、氫能、電動車相關領域將是重要的投資焦點，各個供應鏈指標個股可以觀察：風力發電的上緯投控（3708）、世紀鋼（9958）；太陽能的元晶（6443）、太極（4934）等。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/7/8 No.1309】鏖戰！以跌止跌，想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

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