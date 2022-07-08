快訊

前日相安倍晉三遭槍擊不治 醫院稱「可說是失血過多而死」

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

前日相安倍晉三遭槍擊逝世 謝長廷悼念：上周才答應訪台

關鍵產品報價亂了套 顯卡 DRAM 面板 原物料大掃瞄

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／曾志翔】

目前已經是7月份，正常為電子股的旺季，但在PC、NB、手機、電視等消費性電子高庫存有待消化的情況下，電子股的旺季尚未見到，要等到第4季各產業新品上市視買氣而定。

此時建議投資人可將眼光先轉到工具機械、車用等受惠補貼或降稅政策的概念股，或是民生消費如成衣、製鞋等概念股，因為近期原物料價格已開始下滑，銅價近3個月跌約20%、鎳價跌約30%，國際棉花價格也自高點滑落約17%。

上游原物料的下滑，視為對工具機械、車用、成衣、製鞋等成本的下滑，再加上年底有世足賽，這對成衣與製鞋族群來說，是營收成長的利基點。

今年的6月份，台北股市從月初16675點下跌至月底14825點作收，總計跌幅1850點，創下有史以來最慘6月，到底是單純受到國際股市影響，還是全球經濟真的要迎來衰退？到底是技術面成頭下來，還是基本面出了問題？

股價反映報價狀況

先前筆者在《非凡商業周刊》中提及，要避開獲利異常值的股票，當時考量是因為過去3年全球經濟快速成長，其中又包含了貨幣供給的快速增加，因其要對抗新冠病毒所採取的擴張政策，也因為如此，導致有很多人今年選股會誤判情勢。

舉例來說，聯詠（3034）2021年EPS63.87元，就會有人以為跌到400元的聯詠很便宜，但卻忽略了聯詠在更早之前的EPS要達到20元都有難度，所以6月初特別提醒投資人。

如今來到7月初，聯詠已跌破300元大關，除了去年獲利是異常數值之外，還有其他什麼問題讓股價跌跌不休？本次筆者就來跟大家探討很多人沒注意到的市場各產業報價狀況。

首先，想要了解面板、DRAM、先進晶圓代工製程等產業前景，須先從終端PC市場開始談起，先前筆者提過很多次，去年PC市場的榮景是來自於虛擬貨幣市場帶動，其中帶動顯示卡賣到缺貨的幣種是以太幣，去年的缺貨是30年來前所未見。

去年想買1張3080顯示卡難如登天，為了買1張顯卡還得買整套主機回去，各大電商網站甚至推出各種商品組合包，1張顯卡搭配10張主機板，1張顯卡搭配20支鍵盤等奇怪的商品組合，這感覺就像是「我想吃1塊雞排，卻必須加點10份四季豆才能買」，正常人自然是無法接受。

顯卡從天堂到人間

但是，去年各種五花八門的顯示卡組合包一推出，馬上就被人買走，別懷疑！2021年的PC市場就是這麼奇怪，而這樣的市場狀況，自然就帶動了各PC產業類股的EPS飆高，從顯卡廠的華碩（2357）到DRAM模組的威剛（3260），從晶圓代工的台積電（2330）到面板的友達（2409），全部都是這波不正常需求下的受惠者。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/7/8 No.1309】鏖戰！以跌止跌，想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

延伸閱讀

年內已跌30%！DRAM跌價或將貫穿全年 代理商庫存堆積如山

聯詠Q2營收未達標 比低標還少30億元

需求轉弱 第3季DRAM價格跌幅擴大至近10%

AMD推出網頁工具 讓消費者比較顯示卡在不同遊戲上的性價比表現

相關新聞

關鍵產品報價亂了套 顯卡 DRAM 面板 原物料大掃瞄

台股經歷了有史以來最慘6月，是技術面修正？還是基本面出了問題？從市場各產業的報價狀況已顯現端倪，股價要跌到何時才能止跌？專家帶你從重要電子零件、原物料報價看起。

鏖戰！以跌止跌

全球股市陷入鏖戰，如何才能突圍？這次就讓我們重返2008年經驗，以古鑑今，從中找尋能夠贏的方法，當多空節奏能明確掌握，投資策略上的調整也就能更踏實。 以古鑑今Part 1》找出差異性，跟著巴菲特一起贏 以古鑑今Part 2》反彈行情在即！伺機而動 以古鑑今Part 3》掌握3指標2階段布局

9種題材股車輪戰 拒當韭菜！抓對節奏來回賺

未來一段時間除了跌深反彈，盤面將會出現題材車輪戰的趨勢，市場可能會以更快的速度在類股間進出，有9大面向有機會出現車輪戰，如何操作？掌握進出節奏將是獲利關鍵。

善用3類放空工具 亂世下提高避險技巧

由於今年是全球資金緊縮年，短線的反彈很難出現大趨勢的V形扭轉，降低部位提高避險技巧，保本才是今年的最重要法則，如果趨勢走空的態勢不變，那麼，學會如何使用放空工具就很重要。

產業強弱物極必反 觀光 航空 汽電相關谷底復甦

今年以來，全球產業強弱明顯大震盪，在各種變數交互干擾下，到底產業將出現什麼變化，哪些開始轉弱？哪些走出谷底？投資人又該如何因應，都將是本文探討的焦點。

大退潮之後 不裸泳好股

大家都說，大退潮之後才知道誰在裸泳。那麼，這一波全球資金退潮之後，誰是還能不裸泳的好標的？它們將是你在全球經濟黑暗期的獲利最佳法寶，本單元專家帶你一起展開一場下半年的尋寶之旅！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。