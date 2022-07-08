關鍵產品報價亂了套 顯卡 DRAM 面板 原物料大掃瞄

【文／曾志翔】

目前已經是7月份，正常為電子股的旺季，但在PC、NB、手機、電視等消費性電子高庫存有待消化的情況下，電子股的旺季尚未見到，要等到第4季各產業新品上市視買氣而定。

此時建議投資人可將眼光先轉到工具機械、車用等受惠補貼或降稅政策的概念股，或是民生消費如成衣、製鞋等概念股，因為近期原物料價格已開始下滑，銅價近3個月跌約20%、鎳價跌約30%，國際棉花價格也自高點滑落約17%。

上游原物料的下滑，視為對工具機械、車用、成衣、製鞋等成本的下滑，再加上年底有世足賽，這對成衣與製鞋族群來說，是營收成長的利基點。

今年的6月份，台北股市從月初16675點下跌至月底14825點作收，總計跌幅1850點，創下有史以來最慘6月，到底是單純受到國際股市影響，還是全球經濟真的要迎來衰退？到底是技術面成頭下來，還是基本面出了問題？

股價反映報價狀況

先前筆者在《非凡商業周刊》中提及，要避開獲利異常值的股票，當時考量是因為過去3年全球經濟快速成長，其中又包含了貨幣供給的快速增加，因其要對抗新冠病毒所採取的擴張政策，也因為如此，導致有很多人今年選股會誤判情勢。

舉例來說，聯詠（3034）2021年EPS63.87元，就會有人以為跌到400元的聯詠很便宜，但卻忽略了聯詠在更早之前的EPS要達到20元都有難度，所以6月初特別提醒投資人。

如今來到7月初，聯詠已跌破300元大關，除了去年獲利是異常數值之外，還有其他什麼問題讓股價跌跌不休？本次筆者就來跟大家探討很多人沒注意到的市場各產業報價狀況。

首先，想要了解面板、DRAM、先進晶圓代工製程等產業前景，須先從終端PC市場開始談起，先前筆者提過很多次，去年PC市場的榮景是來自於虛擬貨幣市場帶動，其中帶動顯示卡賣到缺貨的幣種是以太幣，去年的缺貨是30年來前所未見。

去年想買1張3080顯示卡難如登天，為了買1張顯卡還得買整套主機回去，各大電商網站甚至推出各種商品組合包，1張顯卡搭配10張主機板，1張顯卡搭配20支鍵盤等奇怪的商品組合，這感覺就像是「我想吃1塊雞排，卻必須加點10份四季豆才能買」，正常人自然是無法接受。

顯卡從天堂到人間

但是，去年各種五花八門的顯示卡組合包一推出，馬上就被人買走，別懷疑！2021年的PC市場就是這麼奇怪，而這樣的市場狀況，自然就帶動了各PC產業類股的EPS飆高，從顯卡廠的華碩（2357）到DRAM模組的威剛（3260），從晶圓代工的台積電（2330）到面板的友達（2409），全部都是這波不正常需求下的受惠者。