【文／阮文非】

儘管愈來愈多專家預期經濟將會衰退，但歷史永遠不會簡單重演過去。沒有人能確定經濟會崩潰，或能否維持目前相對平順的發展，因此要比較2008年和目前狀況，就必須先找出彼此差異處。

比特幣暴跌引恐慌

電影大賣空主角原型貝瑞（Michael Burry）在2008年金融海嘯爆發前觀察到次貸危機而神準預測房市泡沫爆破，因此放空大賺而成名。

這次他於5月發文指比特幣是一個巨大的泡沫，其崩潰將十分可觀，帶來的風險大於機會。他形容情況如同其2008年所說那樣，現在就像正目擊一場飛機墜毀的災難。

不管怎樣，2008年加密貨幣還沒出現，那是金融海嘯後大家對傳統貨幣失去信心下，署名中本聰的作者2009年年初發表一篇論文說明比特幣的技術與概念，比特幣才因此誕生。比特幣等加密貨幣是金融海嘯所催生出來的產物。目前美國房市在房貸利率大漲下，房價仍居高不下而沒有次貸問題，但比特幣已經崩跌。

通膨、風險兩樣情

經濟在金融海嘯前和現在的最大不同處是通膨情況。目前美國通膨率8.6%創逾40年最大年增幅，但2007年和2008年的通膨率年均值，分別僅2.85%和3.4%遠低目前水準。在里奇蒙聯邦準備銀行擔任經濟顧問等職位長達近20年的溫伯格（John Weinberg）說，聯準會現在為壓制通膨而必須持續升息，這會削弱經濟表現。儘管可能引發衰退，但他強調美國數十年來沒有出現過因貨幣政策而導致衰退。

但溫伯格的說法有點為聯準會開脫。外界早認定埋下金融海嘯種子，是前聯準會主席葛林斯班（Alan Greenspan）在2000年科網股泡沫後持續大幅降息至2004年時已不到2%，低利率讓房市乃至股市漲過頭。即使2004年至2006年間升息17次至5.27%，但泡沫已成，升息會加快刺破泡沫速度，降息則令泡沫更嚴重。

這情況跟目前聯準會處境一樣。有人拿2004年情況比較，認為聯準會去年就應該趕快升息抑制通膨，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）始終沒行動，把一切壓注疫情消退會令通膨壓力自動下降。賭徒賭輸了就開始失心瘋，現在他揚言就算會衰退，也會不斷升息壓制通膨。