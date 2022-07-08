快訊

前日相安倍晉三遭槍擊不治 醫院稱「可說是失血過多而死」

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

前日相安倍晉三遭槍擊逝世 謝長廷悼念：上周才答應訪台

鏖戰！以跌止跌

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／阮文非】

儘管愈來愈多專家預期經濟將會衰退，但歷史永遠不會簡單重演過去。沒有人能確定經濟會崩潰，或能否維持目前相對平順的發展，因此要比較2008年和目前狀況，就必須先找出彼此差異處。

比特幣暴跌引恐慌

電影大賣空主角原型貝瑞（Michael Burry）在2008年金融海嘯爆發前觀察到次貸危機而神準預測房市泡沫爆破，因此放空大賺而成名。

這次他於5月發文指比特幣是一個巨大的泡沫，其崩潰將十分可觀，帶來的風險大於機會。他形容情況如同其2008年所說那樣，現在就像正目擊一場飛機墜毀的災難。

不管怎樣，2008年加密貨幣還沒出現，那是金融海嘯後大家對傳統貨幣失去信心下，署名中本聰的作者2009年年初發表一篇論文說明比特幣的技術與概念，比特幣才因此誕生。比特幣等加密貨幣是金融海嘯所催生出來的產物。目前美國房市在房貸利率大漲下，房價仍居高不下而沒有次貸問題，但比特幣已經崩跌。

通膨、風險兩樣情

經濟在金融海嘯前和現在的最大不同處是通膨情況。目前美國通膨率8.6%創逾40年最大年增幅，但2007年和2008年的通膨率年均值，分別僅2.85%和3.4%遠低目前水準。在里奇蒙聯邦準備銀行擔任經濟顧問等職位長達近20年的溫伯格（John Weinberg）說，聯準會現在為壓制通膨而必須持續升息，這會削弱經濟表現。儘管可能引發衰退，但他強調美國數十年來沒有出現過因貨幣政策而導致衰退。

但溫伯格的說法有點為聯準會開脫。外界早認定埋下金融海嘯種子，是前聯準會主席葛林斯班（Alan Greenspan）在2000年科網股泡沫後持續大幅降息至2004年時已不到2%，低利率讓房市乃至股市漲過頭。即使2004年至2006年間升息17次至5.27%，但泡沫已成，升息會加快刺破泡沫速度，降息則令泡沫更嚴重。

這情況跟目前聯準會處境一樣。有人拿2004年情況比較，認為聯準會去年就應該趕快升息抑制通膨，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）始終沒行動，把一切壓注疫情消退會令通膨壓力自動下降。賭徒賭輸了就開始失心瘋，現在他揚言就算會衰退，也會不斷升息壓制通膨。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/7/8 No.1309】鏖戰！以跌止跌，想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

延伸閱讀

聯準會緊縮政策 可能使衰退的機率逐漸高於軟著陸

聯準會兩大鷹派官員看好美經濟軟著陸 支持本月升息3碼

大摩：亞洲通膨 本季觸頂

基建類股 績效亮眼

相關新聞

關鍵產品報價亂了套 顯卡 DRAM 面板 原物料大掃瞄

台股經歷了有史以來最慘6月，是技術面修正？還是基本面出了問題？從市場各產業的報價狀況已顯現端倪，股價要跌到何時才能止跌？專家帶你從重要電子零件、原物料報價看起。

鏖戰！以跌止跌

全球股市陷入鏖戰，如何才能突圍？這次就讓我們重返2008年經驗，以古鑑今，從中找尋能夠贏的方法，當多空節奏能明確掌握，投資策略上的調整也就能更踏實。 以古鑑今Part 1》找出差異性，跟著巴菲特一起贏 以古鑑今Part 2》反彈行情在即！伺機而動 以古鑑今Part 3》掌握3指標2階段布局

9種題材股車輪戰 拒當韭菜！抓對節奏來回賺

未來一段時間除了跌深反彈，盤面將會出現題材車輪戰的趨勢，市場可能會以更快的速度在類股間進出，有9大面向有機會出現車輪戰，如何操作？掌握進出節奏將是獲利關鍵。

善用3類放空工具 亂世下提高避險技巧

由於今年是全球資金緊縮年，短線的反彈很難出現大趨勢的V形扭轉，降低部位提高避險技巧，保本才是今年的最重要法則，如果趨勢走空的態勢不變，那麼，學會如何使用放空工具就很重要。

產業強弱物極必反 觀光 航空 汽電相關谷底復甦

今年以來，全球產業強弱明顯大震盪，在各種變數交互干擾下，到底產業將出現什麼變化，哪些開始轉弱？哪些走出谷底？投資人又該如何因應，都將是本文探討的焦點。

大退潮之後 不裸泳好股

大家都說，大退潮之後才知道誰在裸泳。那麼，這一波全球資金退潮之後，誰是還能不裸泳的好標的？它們將是你在全球經濟黑暗期的獲利最佳法寶，本單元專家帶你一起展開一場下半年的尋寶之旅！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。