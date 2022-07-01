10大熱門ETF擁錢潮 存股族 小資族進擊攻略

【文／游庭皓】

今年已走了一半，即使外資賣壓沉重，台股創了2年來新低，內資買盤意願卻始終強勁，5月台股下殺中，ETF規模反而逆勢增加383億元，除了定期定額持續扣款累積的ETF規模，散戶逢低加碼也是主要原因。

國內ETF分3大類

如果觀察受益人數最多、最熱門的ETF，反而是以元大高股息（0056）位居榜首，總受益人數高達68萬人，而才成立沒多久的國泰永續高股息（00878），近期受益人數激增，來到55萬人，一舉超過萬年老二的元大台灣50（0050），第4～10名分別是國泰台灣5G+（00881）、國泰智能電動車（00893）、富邦特選高股息30（00900）、富邦台50（006208）、中信關鍵半導體（00891）、富邦越南（00885）、中信中國高股息（00882）。

在台灣ETF市場中，主要分為3類，第1類是配息型ETF，例如元大高股息、國泰永續高股息、富邦特選高股息30、國泰股利精選30（00701）等，這類是多數散戶優先選擇投入的ETF。第2類是權值科技相關ETF，例如元大台灣50、國泰台灣5G+、富邦台50、中信關鍵半導體、富邦公司治理（00692）、富邦台灣半導體（00892）、中信綠能及電動車（00896）等，這類型ETF與大盤績效相當，台積電（2330）也占相當重的權重。

第3類是海外型ETF，例如國泰智能電動車、富邦越南、中信中國高股息、富邦未來車（00895）、國泰費城半導體（00830）等，這類ETF皆無追蹤海外標的，通常波動度較大，但內扣費用多數比台股現貨型ETF高。

配息型基期愈低愈買

市場上最具代表的配息型ETF就是元大高股息，其鎖定在預測未來1年殖利率最高的30家公司，配息較多，但股價相對穩定，長期報酬沒有景氣型的元大台灣50來得大，跟景氣相關性也相對低。

這種配息型ETF操作方式，著重在領取穩定現金流，特別適合擁有龐大資產的退休族。雖然市場上大多投資者，都把元大高股息當成高配息商品標竿，其實還有許多高配息ETF，雖長年的現金股利殖利率不一定比得上元大高股息，但股價波動性也不如其來得大，因為持股產業大相徑庭。