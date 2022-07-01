儲能系統勢在必行 台股電力公司概念整軍待發

【文／李冠嶔】

距離上次調漲電價已有4年時間，此次受俄烏戰爭影響，全球能源價格攀至高點，光是今年1月至4月，國內進口能源類原料物價指數年漲71.8%，使原本傾向不漲的經濟部態度轉向。台電因電價不漲，今年前5月已虧損超過500億元，形同全體國民幫用電大戶買單。

全民補貼用電大戶

由於煤價每噸逾400美元，天然氣價格也在高檔，油價每桶110美元左右，依照目前價格，電價要漲超過20%才能回本。最後經濟部電價費率審議會決定，針對用電大戶調漲電價，同時考量民生物價穩定性，整體平均電價漲幅為8.4%。

電價上漲，廠商轉嫁成本給民眾，引發物價上漲的負面效應。但另一方面可以淘汰認為電價太高或是高耗能產業，也能激發對儲能系統需求。研華（2395）創辦人何春盛在去年接受採訪時提到台灣電價太低，沒有誘因做儲能，以當時工業用電1度才2點多元，太陽能卻能賣回給台電4.5元，而儲能成本高達7元到8元。除非與台電簽契約容量，用電量超過會罰款，才可能把太陽能發電用儲能方式存下來用。

在此次調漲電價的議題下，台泥（1101）屬於高耗能產業，但董事長張安平卻支持逐年調漲電價。台灣的電價已是全世界數一數二最低的國家，目前歐洲電價是台灣的4倍。他認為適度調高電價才能提升能源效率，靠補貼的產業無法跟國際競爭，國內電價必須跟世界腳步接近。在綠電與儲能配套、強化國內輸電系統效率，且不能放棄核能選項，支持政府逐步調漲電價。

重電大廠扮演要角

在今年3月3日大停電後，缺電與電力穩定供應成為重要課題。電力基礎設施包括電線電纜、重電設施等，國內老牌重電龍頭如士電（1503）、華城（1519）、中興電（1513）、亞力（1514）各擅勝場。

中興電主要經營電力設備、電力工程統包、能源等相關業務，且為國內氣體絕緣開關設備（GIS）領導廠商，目前市占率達85%。近期以37.79億元搶下台電核三廠陸域風機與太陽光電建置統包工程案，未來將建置3座陸域風機，單支容量為4.2MW、合計建置12.6MW，太陽光電則是45MW。