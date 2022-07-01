產業強弱物極必反 觀光 航空 汽電相關谷底復甦

【文／許博傑】

通膨、升息、戰爭攪亂後疫情時代一池春水！今年以來，全球產業開始出現一波大震盪，主因就在於世界各國對於疫情的看待，已從保守封閉走向開放的政策，歐、美各國目前大多已開放邊境讓旅客自由進出，並且國內也對於相關的管制相對放寬，可說是慢慢回到疫情前的生活型態，而亞洲國家雖然仍相對保守，甚至中國還在4月以後對上海展開封城措施。

疫情紅利快速消失

但從韓國、日本等有條件的逐步開放來看，年底前大部分將回歸到過去的狀態。也是因為各國開始逐步開放，許多產業景氣開始出現新的變化，此外，去年起各國的供應鏈混亂，造成運價、原物料的一波上漲，再來，今年2月底俄羅斯進軍烏克蘭更是將油價以及基本金屬價格推向高峰。

在供應鏈問題惡化的狀態下，也造成各國CPI指數在今年3月～5月間出現狂飆的現象，所以在上述各種變數的交互干擾下，到底目前產業的狀況出現什麼樣的變化，哪些開始轉弱走向衰退？而哪些反而開始走出谷底？現階段投資人又該如何因應，都將是本文要探討的焦點。

疫情紅利的消失在年初起已經明顯讓居家辦公產業明顯見到衰退，在美國的大企業如蘋果、特斯拉等，已經明確的告訴員工必須回到辦公室上班，在這個趨勢成形下先前受惠的產業包括PC、NB、TV等，已經在第1季開始見到需求明顯下滑的現象。

PC、NB需求降低

以第1線的面板報價看，面板價格自去年高點以來，跌勢超過8個多月，當中32吋電視面板自高點以來跌幅高達65%，也跌破2020年前低回到廠商的現金成本價之下，而 43、55、65吋等電視面板高點以來跌幅也都超過5成；顯示器、筆電面板價格平均也有2成以上跌幅，也就是說上游的面板其實去年10月以後就開始感受到疫情紅利的迅速消失。

今年換成PC、NB廠商開始感受到需求的快速降低，然而這就是過去所謂的機會財衰退效應，再來就是手機產業的急遽衰退，近期市場傳出三星手機庫存高達5000萬支，並且針對相關的零組件在7月底以前停止拉貨，由於這些消費性電子在去年的需求不健康的大幅成長，這也難怪今年都讓相關的廠商嚐到盛極而衰的苦果。

從目前狀況看，PC、NB、TV才剛從景氣高峰下來，短期內產業會因比較基期偏高而繼續下滑，所以面板相關的公司如友達（2409）、群創（3481）、聯詠（3034）、天鈺（4961）等，短線股價只能先看跌深反彈，長線還是有再修正空間，畢竟當產業環境開始轉衰退，市場所給與的本益比一定會持續下修，