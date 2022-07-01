7月除息大作戰 搭3大要點鎖定質優股

【文／曾志翔】

今年的6月份，受到國際股市影響，迎來一波修正，外資不斷地提款，不管個股好壞，殖利率高還低，外資似乎是鐵了心的賣股，有些股票是除息前棄息，有些股票是拿了息就跑掉。

最好先觀察外資態度

以欣銓（3264）為例，6月16日除息當天，除息日賣壓湧現，股價迎來一波殺盤，再看陽明（6209），6月27日除息前的一星期，股價自120元跌到最低97.3元。

不管除息前或除息當天，在6月份的盤面，都可以看到外資賣股的態度，因此是否要參與接下來除息的個股，必須先看外資態度，再看個股本身。

首先，影響外資賣股的態度，最主要的原因還是在於美國升息以及縮表正式啟動，由附圖可以看出，美國10年期公債殖利率於6月14日來到3.5%近年新高。

投資朋友這裡要注意，不是只有看3.5%的數字創新高而已，而是要思考背後對資金流動的問題，因為美國公債幾乎是無違約風險，一個簡單的舉例，假設10年期公債殖利率是1.5%，股市殖利率為5%，高配息的基金經理人自然會將資金投入股市。

但現在狀況是10年期公債殖利率是3.5%，股市殖利率5%，這時的債券利率就會將股市的一部分資金吸走，造成股價下跌，美國目前還在升息當中，並未停止，未來美國10年期公債殖利率如果進一步上升，假設10年期公債殖利率來到5%，股市殖利率5%，此時投入股市的吸引力就會大幅降低，這時對股市是非常危險。

由以下2個公債殖利率上升的階段來說明，分別是階段1的2003年～2007年（公債殖利率上升3.8%→5.1%），階段2的2012年～2018年（公債殖利率上升1.6%→3.15%）。

階段1的時候，美國10年期公債殖利率從2003年5月約3.8%，一路到2007年6月上升到約5.1%，隨後不小心戳破股市泡沫，伴隨而來的就是2008年的金融海嘯。而在階段2的時候，殖利率則一路緩慢漲到2018年殖利率約3.15%高點，這次就沒有引發金融海嘯。