大退潮之後 不裸泳好股
【文／林明謙】
股東會上大老們近期一直報佳音，試圖穩定市場軍心，有愈來愈多的公司對下半年釋出景氣看法，讓我們來統整掃瞄「股東會大老們的看法」，看看大老闆們在股東會中說了什麼？釋放出什麼樣的好消息？尤其是大盤似乎出現落底反彈跡象，更讓人期待今年景氣是否在下半年復甦呢？各大公司老闆到底怎麼看？本文將從大老談話來拼出下半年景氣的完整全貌，找出不裸泳的好公司。
科技大老看好車用成長
首先來看台積電（2330）股東會，董事長劉德音表示雖然大環境有通膨壓力，但是對半導體及科技業沒有直接影響，不過長期上仍需要觀察；劉德音進一步提到雖然近期終端消費性電子有需求下降的情況，但是「車用與高效能運算」需求仍然暢旺，因此台積電維持今年30%的營收成長幅度預期，且2023年的資本支出將會超過400億美元。他也提到未來10年的生活數位化轉型，包含手機、PC、物聯網及車用電子的晶片含量持續成長，對於台積電將是很好的機會。
很顯然的，對於高成長性的台積電來說，股價的修正與通膨並不是太大的問題，台積電仍然著重於長期數位化趨勢對晶片需求的結構性大方向上，短期1～2季的供應鏈庫存修正不是太大的問題。雖然近期股價一度跌破500元大關，但在優秀的成長動能下，就看外資什麼時候開始回頭買超，當股價不再破底、開始轉強時，將成為台股的反攻號角。
聯電需要時間消化賣壓
在聯電（2303）股東會上，董事長洪嘉聰提到，近期有些客戶的需求雖然轉弱，但是「車用、雲端伺服器及工業」相關領域的需求仍然強勁，第2季的產能維持滿載；未來持續看好5G手機、電動車發展、物聯網裝置擴散，終端裝置的矽含量將持續增加，看法與台積電相同。
聯電近期除息3元之後，股價不填反跌，看得出來外資的賣壓相當沉重，以聯電40幾元的股價來看，殖利率高達6%以上，而且今年EPS也將持續成長至6元之上，看來股價的修正和聯準會的升息脫離不了關係，需要時間來消化外資賣壓。
【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/7/1 No.1308】大退潮之後 不裸泳好股，想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢
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