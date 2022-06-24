慧眼識英雄 6檔績優價值投資股出列

【文／李世新】

價值投資其實是一種投資策略，簡單來說，就是每間公司都有其合理的股價，既然有合理價，那就會有便宜價、超跌價。投資人要做的是，在選股時掌握個股之產業興衰，並且在對的時間點介入。

提到所謂的「價值型投資」，大家可能耳熟能詳但卻不知道具體的意義是什麼？價值投資者最具代表的人物應該是華倫‧巴菲特（Warren Buffett），但提到價值投資前，應該要先介紹巴菲特的老師：「價值投資之父」班傑明‧葛拉漢 （Benjamin Graham）。

每間公司都有合理價

價值投資其實是一種投資策略，來自於班傑明‧葛拉漢在他著作《智慧型股票投資人》、《證券分析》中所建立。書籍中，他提出了一個概念：「每間公司都有自己的內在價值，當公司的股價和內在價值有較大的差異時，股價就可能會出現過高或過低的價格」。簡單來說，就是每間公司都有其合理的股價，既然有合理價，那就會有便宜價、超跌價。

但什麼叫合理？什麼叫便宜？難道股價一跌再跌就可以買它了嗎？筆者認為絕對不是這樣！以過去的台股股王宏達電（2498）來說，其歷史最高價在1300元，這是民國100年4月份的事，想不到股價之後在短短不到半年的時間，就馬上腰斬至650元之下，如果你認為650元已經很便宜就進場，那很抱歉，你絕對想不到之後的10個月內，宏達電又從650元跌到325元，等於再次腰斬。

這對很多當時一心想操作股王卻沒機會的人來說是極大誘惑，畢竟宏達電在之前曾經從1200元的高價跌至300元以下的價位，之後又起死回生攻到1300元，因此，很多人天真的認為這一次機會來了，紛紛在350元～150元間不斷加碼，融資張數甚至來到歷年最高。

投資要掌握產業興衰

無奈這些投資造成的虧損，遠比1300元腰斬至650元還慘！因為就算你買在150元，之後股價最低甚至還跌破30元以上，股價等於只剩下5分之1，根本比腰斬還慘（圖1）！因此，如果光用股價判斷而不知道產業的興衰，絕對不是價值型投資的真諦。

那麼這一次的股市重挫，價值型投資還能適用嗎？筆者認為仍然是沒有問題的，只要股市一直存在，價值投資就有發揮的餘地。現在投資人惟一要面對的問題是在：「該現在就進場嗎？」的確，要講到價值型投資，台灣最好的一檔股票大家都知道是台積電（2330），因為不管從產業的競爭力、獨占性，應該全球無人能及。