聚焦2022科技新品 潛力黑馬及供應鏈隱身其中

【文／許博傑】

在全球多空因素交互影響下，出現不少雜音，透過今年兩大科技趨勢來看，市場熱門焦點以及未來即將發表的產品，如：手機、筆電、電視等將是未來具有潛力的黑馬及供應鏈。

科技新技術與新產品是驅動電子產業進步的焦點，每每手機、筆電、電視等消費性電子產品改朝換代的同時，在規格大幅升級後就會帶動新一波的需求，這也是電子產業相對傳統產業更能成長迅速的主因。

科技創新持續不斷

2022年的全球經濟環境，在通膨、聯準會升息、消費性電子降溫、中國封城等眾多利空交互影響下開始出現雜音，所幸科技的創新並沒有因為經濟可能減緩而有所停滯，並且如果未來的科技產品當中能再出現新的應用或是受到消費者熱烈的追捧，那麼反而是另外一個新經濟的起點，因此，本文將就2022年以來市場熱門的焦點產品以及未來即將發表的產品做一掃描，以期幫助投資人找出未來具有潛力的黑馬及其供應鏈。

以年初至今的CES、COMPUTEX兩大科技展趨勢看，2022年的科技新品仍是圍繞在手機、顯示卡、新CPU平台、元宇宙應用、電動車、車用電子等話題。

若從近期電子供應鏈狀況看，在三星傳出暫停所有業務零組件採購直到7月底的訊息來看，這除了有警告全球終端需求已經放緩外，也間接印證先前手機、面板、PC及NB供應鏈示警的現象，等於三星已經宣示2020～2021年的疫情紅利完全消失，相關產業即將迎來一波庫存調整的周期。

所以，2022年下半年在科技新品的焦點上，投資人必須以去蕪存菁的角度來觀察，產品必須有亮點、有話題、有人氣，才有可能反映在股價上。宏達電（2498）預計在6月28日發表全球首款元宇宙手機，由於公司保密的相當徹底，因此在NCC送審資料上仍看不出相關的規格資訊。

元宇宙相關潛力足

若從公司近期的說法看，公司認為產品是規畫讓消費者進入元宇宙的載具、硬體相當具有競爭力，而最特別的是在軟體與體驗要讓消費者容易進入元宇宙。

以今年隨著加密貨幣降溫後來說，短期的宏達電或許無法掀起一波元宇宙的浪潮，但在市場穩定後研判還是會有想像空間，畢竟下半年的股市都還是有機會反映對於隔年的期待，以股價近期將回到去年10月的起漲區來看，在跌深後已經初步醞釀反彈的空間，38元以下將具有支撐，月線46元、季線50元為反彈參考目標區。