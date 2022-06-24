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幣圈雷曼時刻來臨 該怎辦？看看老幣圈人怎麼說

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／林漢偉】

全球資產通膨建立在實體商品通縮下，因此當實體商品開始通膨時，資金由虛入實，虛擬貨幣遭逢崩盤屠殺走勢，投資人財富嚴重縮水，該怎麼辦？不妨聽聽幣圈老手的看法。

正如巴菲特的名言：「當潮水退去的時候，才知道誰在裸泳。」2022年我們才發現，金融市場泡沫破滅後，殺傷力有多強。全球資產通膨建立在實體商品通縮下，當實體商品開始通膨時，資金開始由虛入實，過去幾年極度風光的虛擬貨幣市場，正遭逢近幾年最嚴重的崩盤屠殺。

觀察全球虛擬貨幣總市值變化（圖1），由2021年7月1.2兆美元的市值，短短4個月就衝上逼近3兆美元的市值。之後和股市一樣，隨著全球央行寬鬆政策的扭轉，總市值也從2021年11月的歷史高點反轉向下，直到6月19日，虛擬貨幣加速崩跌，導致市值一度跌至7959.19億美元的近1年半新低，幣圈投資人財富嚴重縮水。

最終難逃傳統金融循環

過去虛擬貨幣曾經發生兩次嚴重崩盤，分別在2018年1月份由高點近8000億美元市值，跌到4月初的2500億美元左右，波段跌幅約69%。第2次大屠殺發生在2021年5月份，虛擬貨幣總市值由當時新高2.46兆美元，暴跌到7月份只剩下1.2兆美元，跌幅也高達51%。本波殺盤的跌幅最凶，已經高達73%，這次熊市走勢，真的讓許多幣圈的投資人傷筋動骨，很多人甚至在本波崩跌中，由原本的暴富，直接變成負債。

過去幾年幣圈投資人認為，投資虛擬貨幣就是一種信仰，因為過往傳統金融中，全球央行大印鈔，導致法定貨幣長期會貶值，虛擬貨幣去中心化的架構，讓幣圈投資人深信總有一天虛擬貨幣會取代傳統貨幣。但諷刺的是，壓垮虛擬貨幣的最後一根稻草，卻是具備中心化角色的交易所，擠兌風暴發生後，市場比擬為虛擬貨幣的雷曼時刻，這也是虛擬貨幣要大破大立的必經之路。

但筆者認為投資人不要過度看衰虛擬貨幣，認為虛擬貨幣一定會消失在歷史的洪流之中。以虛擬貨幣中市值最大的比特幣為例，從發行開始一路遭市場看衰，歷經10幾年的發展，目前已廣為世人所接受，由一般投資人發展至ETF、期貨選擇權、對沖基金與支付系統，甚至連薩爾瓦多都將比特幣視為法定貨幣，就算本波比特幣從6.7萬美元高點跌至1.9萬美元的低點，跌幅高達7成以上，筆者相信比特幣也不可能跌至1000美元以下，因為虛擬貨幣還是有其存在價值。因為自比特幣面市以來，根據統計資料（圖2），過去共有455次的主流媒體報導比特幣末日來臨，事實證明比特幣現今仍活得好好的。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/6/24 No.1307】下半場台股兵推 多空攻防！法人 專家擘藍圖，想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

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