貫徹5大投資策略 就算熊市也能找到投資機會

【文／阮文非】

就像台灣股市裡的資深股民阿土伯一樣，美國也有阿土伯─卡普蘭，70年的投資經驗對他而言，就算股市落入熊市境地，仍可找到投資機會，此時，投資人必須先學習控制自己的恐慌。

美國有70年投資經驗的資深散戶卡普蘭（Warren Kaplan）對投資股市有不少見解，就像台灣股市裡的阿土伯那樣。卡普蘭對於標準普爾500指數跟著那斯達克指數陷入技術性熊市後，引發市場恐慌而不以為然。

成功投資人都有共通點

對卡普蘭來說，就算股市落入熊市境地，仍然可以找到投資機會，因為股市指數再怎樣跌，也不會下跌至零！所以遇到股市大跌而令人愈來愈惶恐時，卡普蘭告訴投資人此時必須學會如何控制自己的恐慌。

現年85歲的卡普蘭出身於紐約市的一個貧窮地區，但主要利用股票的配息來獲利，並嚴格遵守其賣出策略。在投資市場上，除了像股神巴菲特等少數人之外，幾乎沒有多少人是投資股票而成功一輩子。能做到這一點的人，各自有自己一套的投資方法與哲學。

雖然說八仙過海各顯神通，但成功的投資人都有共通點，就是金融市場走勢愈令人恐懼時，他們愈能克服恐慌情緒並從中尋找投資機會。卡普蘭強調自己喜歡熊市，因為這樣才有機會撿便宜。像卡普蘭就透過貫徹其5大投資股市策略，度過一個又一個牛市與熊市而建立自己的財富。

首先，第1個策略就是買進「股息貴族」（Dividend Aristocrats）。這種選股法就是專門挑選長期穩定配發股息，並不斷提高股息的公司。卡普蘭最愛買進會配息的股票，尤其是那些股息貴族。

其選股條件是企業至少連續25年配發股息，而且股息殖利率至少是3%或4%。他的理由是，跟那些不配息而給管理高層鉅額薪資的企業相比，長期穩定配息企業的董事會了解其對股東的責任。

穩定股息創造持續獲利

因此部分大型科技股也是他喜歡的投資標的。包括IBM、思科、蘋果和微軟等科技巨擘至少7年都有增加配息，完全符合其選股標準。

在買進1檔股票之前，他首先注意該股的本益比、股息與過去配息的紀錄。他希望所選的企業認真承諾持續提高配息。他所關心的不是近2～3年的配息狀況，而是在好幾年內的配息記錄，這才有意義。

即使這樣，他只會放進觀察名單，然後耐心等待股價來到好買點時才進場。雖然好的買點比任何條件都重要，但他坦承何時出手往往是一大挑戰。因此，進場的操作是一開始先小量買進試水溫，然後再一點一點加碼。例如，與其一次買100張股價10元的股票，不如買進10張股價100元的股票。