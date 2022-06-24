下半場台股兵推 多空攻防！法人、專家擘藍圖

【文／編輯部彙整】

今年以來，在通膨居高不下、俄烏戰爭陷入僵局，以及美國聯準會加速升息等議題影響下，全球股市動盪不安，台股也難逃遭空方血洗，隨著時序即將邁入下半年，在總經面變數仍多的情況下，台股未來行情會怎麼走？相信這是大家目前都想知道的問題，為此，本單元除邀請市場名家規畫台股下半年藍圖外，也彙整了法人機構看法及擬定投資策略，期望能協助投資人更進一步掌握投資市場動態。

美國聯準會加速升息，各國央行多同步跟進，引發投資人加深對經濟可能衰退的疑慮，因此，近期不只歐美股市表現不佳，就連台股也是震盪不安，護國神山台積電（2330）的500元大關保衛戰也在20日宣告失敗，即使隔天指數展現強勁反彈，但22日卻是又急殺380點，收在15347點，大漲大跌的盤勢，讓市場觀望氣氛更為濃厚。

隨著時序即將邁入下半年，在總經面變數仍多的情況下，台股未來行情會怎麼走？哪些產業、題材值得追蹤留意？相信這些都是大家現階段最想了解的問題。本文彙整3位市場專家對台股下半年行情的看法及預測，冀望能藉此幫助投資人提早掌握布局方向，以提高投資勝率。

資深分析師柯孟聰

11月挑戰季、半年線

經歷長達12年長多走勢的台股，2022年虎年遭逢空方血洗，正進行超長線的大修正。自2008年底的金融海嘯低點3955點起漲，期間僅在2011年由9220點跌至7199點，2015年由10014點下挫至7203點，與2019年自12197點急跌至8523點，分別花了10、4與3個月，修正的時間波不長，猶以緩漲急跌的結構呈現。

原本台股是以7紅1長黑的循環模式運作，而本波循環擴延至13年，累積能量較以往大，須提防下修的力道。通常台股空頭市場往往是由春節跌至中秋，為時達9個月時間，長則花13個月週期，須至明年元月份才會結束空頭走勢。

月K線自2020年3月的8523點，花21個月漲到18619點的歷史高點，計共上漲10096點，以長多修正0.382來看，滿足點須回檔3856點，落在14762點，若回檔2分之1則跌5048點，指數在13571點，弱勢回檔0.618則須下跌6239點，滿足點落在12380點。

因此下半年台股的行情規畫先以強勢修正為之，當然還要再看通膨升息、俄烏戰爭與美元指數強弱等利空變數影響的強度做調整。

5月份月K線因跌深強彈1100點，意外收紅，6月份因為美聯準會升息3碼，恐怕經濟硬著陸，指數朝破底測底的方向前進，預計波段低點15159點附近有機會破底翻，預期有第2次千點的彈升。