電動車飛躍成長 資金蜂擁 概念股誰最靚？

【文／許博傑】

在全球陷入通膨與經濟衰退兩難的現況下，電動車是少數在經過2021年大成長後，能繼續在2022年甚至一路到2025年以後，繼續維持高速成長的產業，電動車未來之所以能加速成長，主要背景在於各國環保意識崛起要加速拚淨零排碳。

各路人馬劍指電動車

除了美國大基建明確宣示要投資在電動車產業之外，中國近期的振興經濟措施也推出了新能源車下鄉的活動，此外，在俄烏戰爭後，因油價的高漲，也促使國際大企業興起擴大對電動車產業的投資，因此，在各路人馬紛紛都劍指電動車產業的狀況下，2022年電動車供應鏈將是市場資金蜂擁而至的方向。

中國比亞迪股價近期再創歷史新高！在全球股市都因通膨重挫的環境下，中國電動車龍頭比亞迪股價反而逆勢大漲，主要原因在銷量的成長，以及未來公司電池產品即將供貨特斯拉。

先從銷量看，比亞迪在今年4月以10.6萬輛電動車銷量創單月新高，5月更是賣出11.49萬輛、年增幅高達250%，比亞迪連續3個月銷量超過10萬輛，而1月～5月更是累計賣破50萬輛電動車，這相對特斯拉5月在中國銷量達3.2萬輛來看，比亞迪已開始顯露出爆發力。

比迪亞供應鏈成焦點

除了銷量表現亮眼之外，比亞迪更喜上加喜的地公開表示，未來即將向特斯拉供應電池，由於比亞迪在其他電動車製造商因上海封城期間還受到停工影響時，其工廠因不在封城區域內，在穩定的生產助益下，重回全球電動車最大製造商，從比亞迪前景一片看好下，台灣相關供應鏈未來就是選股焦點。

回到電動車產業看，2021年是電動車成長出乎市場預料的一年，全球銷量達638萬輛，年增率高達96.9%，而2022年在各大車廠加速推出新品，以及特斯拉超級工廠穩定運行下，各研調機構都看好電動車年銷量可上看1000萬輛，並且在2025年來到2850萬輛的銷量，對比目前全球車市1年8000萬輛～9000萬輛的規模來看，電動車很有可能在未來3年內達到近3成的市占率，因此，這對供應鏈來說絕對是一個可以大成長的機會。

若從車體結構與製造端看，電動車與傳統燃油車之間最大的差異，在於燃油引擎與電池結構，過去帶動汽油車最複雜的零件就是引擎，1顆引擎的零組件占整車比重來到23%，並且配合引擎傳動的周邊零件占比也達到19%，也就是說，引擎以及其周邊就占了4成以上的成本。